गर्मी ने तगड़ा जलाया फिर भी कोका कोला की सेल ज्यादा क्यों नहीं हुई?

कोका कोला इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सुदीप बजोरिया कहते हैं कि ये हमारे के लिए काफी चुनौतीपूर्ण गर्मी रही है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जहां से शुरू किया था, उस लिहाज खत्म तो बेहतर स्थिति में कर रहे हैं।

COCA COLA की गिरती सेल

देश में जैसे ही गर्मियों की दस्तक होती है, बेवरेज इंडस्ट्री तगड़ा बिजनेस करती है। कह सकते हैं कि उनका आधे से ज्यादा व्यापार इसी मौसम पर टिका रहता है। लेकिन कोका कोला कंपनी की कहानी कुछ अलग है। उसका कहना है कि इस बार गर्मियों में क्योंकि बारिश हुई है, इस वजह से इसका असर सेल पर भी पड़ गया है। क्यों गिर गई सेल, क्या कारण? इस बारे में कोका कोला इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सुदीप बजोरिया कहते हैं कि ये हमारे के लिए काफी चुनौतीपूर्ण गर्मी रही है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जहां से शुरू किया था, उस लिहाज खत्म तो बेहतर स्थिति में कर रहे हैं। सुदीप ने इस बात पर भी जोर दिया कि कंपनियों को ही अब अपने ग्राहकों को और बेहतर तरीके से समझना होगा। गर्मियों में बारिश होना पिछले कुछ सालों में आम बात हो गई है, ऐसे में बदलने का जिम्मा बेवरेज कंपनियों के ऊपर है। Also Read ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद कब वापस आएगा रिफंड? जानें हर सवाल का जवाब डाइट कोक विवाद पर प्रतिक्रिया वैसे इस समय कोका कोला की जो डाइट कोक आती है, वो भी विवादों में चल रही है। कारण ये है कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उस कोक में आर्टिफिशिय शुगर मिलाई जाती है। Aspartame नाम के कमिकल से कोल ड्रिंग को मीठा किया जाता है। ये सवाल जब सुदीप से पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। सिर्फ इतना कहा गया कि ये अफवाह कुछ लीक रिपोर्ट्स के आधार पर दी जा रही हैं। जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, कुछ नहीं कहना चाहिए। नए प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले अभी के लिए इस विवाद पर कंपनी मान रही है कि उन्हें जांच पर पूरा भरोसा है। उन्हें इस बात की भी उम्मीद है कि ग्राहक सच सामने आने तक धैर्य बनाए रखेंगे। वैसे कोका कोला इंडिया के फ्यूचर प्लान के बारे में भी पता चला है। कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन अभी उनके बारे में कुछ भी बोलने से बचा जा रहा है।

पढ़ें व्यापार (Business News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram