गुरुवार को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में सीएनजी की कीमतें बढ़ा दी गईं। महानगर गैस लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट पर नई दरें जारी कीं। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के कारण पैदा हुई रुकावटों के बावजूद, भारत सरकार ने पेट्रोल, डीज़ल और घरेलू LPG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर भारी दबाव पड़ा है, जिससे खरीद लागत और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं।

MGL की वेबसाइट पर शेयर की गई जानकारी के अनुसार, 14 मई से कीमतें संशोधित की गई हैं। अब मुंबई और आसपास के इलाकों में CNG की कीमत 84 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। कीमतों में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है , जो 12 अप्रैल को लागू 82 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज़्यादा है।

कीमतों में बदलाव

CNG की कीमत अब 84 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। यह बदलाव 14 मई की आधी रात से लागू हुआ , जिसमें 2 रुपये की मामूली बढ़ोतरी हुई है। ये नई कीमतें महाराष्ट्र के कई जिलों में लागू की जा रही हैं। महानगर गैस लिमिटेड के अनुसार, इसका असर “मुंबई और ग्रेटर मुंबई, ठाणे शहरी और आसपास की नगरपालिकाओं और रायगढ़ ज़िले” पर पड़ेगा।

कमर्शियल LPG की कीमतें बढ़ीं

मई की शुरुआत में सरकार ने कमर्शियल LPG की कीमतों में 993 रुपये प्रति 19 किलोग्राम सिलेंडर की बढ़ोतरी की। यह 2026 की शुरुआत से घोषित की गई बढ़ोतरी की श्रृंखला में सबसे बड़ी वृद्धि थी।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें संक्षेप में चार साल के उच्चतम स्तर 126 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं और ईंधन की कीमतों में आसन्न बढ़ोतरी की चर्चा तेज़ हो गई। लेकिन पिछले तीन महीनों में लागत में भारी वृद्धि के बावजूद सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। मार्च में 60 रुपये की बढ़ोतरी के बाद घरेलू LPG की दरें भी अपरिवर्तित रखी गईं।

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ईंधन, बिजली और कच्चे पेट्रोलियम की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के चलते अप्रैल में थोक महंगाई दर (WPI Inflation) बढ़कर 8.30% पहुंच गई। मार्च में यह 3.88% थी।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित ईंधन और बिजली क्षेत्र की महंगाई अप्रैल में बढ़कर 24.71 प्रतिशत हो गई, जो मार्च में 1.05 प्रतिशत थी। कच्चे पेट्रोलियम के मामले में अप्रैल में महंगाई 88.06 प्रतिशत रही, जबकि पिछले महीने यह 51.5 प्रतिशत थी। यहां पढ़ें पूरी खबर…