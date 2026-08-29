दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी की कीमत एक बार फिर बढ़ गई है, लेकिन यात्रियों से मिलने वाला किराया उसी हिसाब से नहीं बढ़ रहा। ऐसे में सीएनजी से चलने वाले कैब और ऑटो चालकों के सामने एक सीधा सवाल खड़ा हो गया है – ईंधन का खर्च बढ़ता जा रहा है तो कमाई कैसे बचाई जाए? एक कैब ड्राइवर ने सीएनजी की बढ़ती कीमतों पर अपनी परेशानी बताते हुए कहा, “यह लगातार बढ़ती जा रही है। हर हफ्ते या दस दिन में करीब एक रुपये बढ़ ही जाता है। हम क्या कर सकते हैं? किराया तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जब कीमत बढ़ती है तो हमें ही उसका बोझ उठाना पड़ता है।”

दिल्ली में शनिवार सुबह 6 बजे से सीएनजी की कीमत 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़कर 86.98 रुपये हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम थी। मई की शुरुआत में दिल्ली में सीएनजी 77.09 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही थी। यानी कुछ महीनों में ही इसकी कीमत करीब 10 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गई है।

कैब और ऑटो चालकों के लिए परेशानी इसलिए ज्यादा है क्योंकि ईंधन की कीमत बढ़ने के साथ उनकी कमाई अपने आप नहीं बढ़ती। एक चालक को दिनभर सड़क पर रहना पड़ता है। जितनी ज्यादा दूरी तय होगी, उतनी ज्यादा सीएनजी खर्च होगी। लेकिन सवारी से मिलने वाला किराया पहले से तय होता है। ऑनलाइन कैब में भी चालक अपनी मर्जी से हर यात्रा का किराया तय नहीं कर सकता। ऐसे में सीएनजी के दाम बढ़ने का सीधा असर उसकी बचत पर पड़ता है।

#WATCH | Delhi: On the CNG price hike, another driver said, "The cost of living has shot up. Prices are so high that driving the vehicle is becoming very difficult. They should make it cheaper so that inflation doesn't rise." pic.twitter.com/Mu1Vwx0Kkt — ANI (@ANI) August 29, 2026

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने सीएनजी की कीमत बढ़ाने की वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलएनजी की बढ़ी कीमतों को बताया है। कंपनी के मुताबिक सीएनजी के लिए जरूरी गैस का बड़ा हिस्सा आयातित एलएनजी से पूरा किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलएनजी की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। बढ़ती मांग के कारण आयातित गैस पर निर्भरता भी बढ़ी है। कंपनी का कहना है कि इनपुट गैस की बढ़ी लागत की कुछ भरपाई के लिए सीएनजी की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी जरूरी थी।

#WATCH | Delhi: On the CNG price hike, Congress leader Dr Udit Raj says, "There seems to be no end in sight to the issue of inflation…it wasn't enough for the government to fill its coffers by earning so much from diesel and petrol, profits intended to benefit big capitalists,… pic.twitter.com/cyMoC9ip4t — ANI (@ANI) August 29, 2026

हालांकि, विपक्ष ने इस बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता डॉ. उदित राज ने कहा कि महंगाई की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उनका आरोप है कि सरकार पहले डीजल और पेट्रोल से कमाई कर रही थी और अब सीएनजी की कीमत बढ़ाकर आम लोगों पर बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने सीएनजी की कीमत में की गई बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की।

उदित राज ने महंगाई के मुद्दे पर चीनी की बढ़ती कीमत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौसम में चीनी की मांग बढ़ी है, लेकिन बाजार में कीमतें तेजी से ऊपर गई हैं। उनके मुताबिक चीनी की वास्तविक कमी नहीं है और ऐसी जरूरी चीजों की कीमतों को नियंत्रित करने की जरूरत है।

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ तेल को लेकर एक समझौता किया है। ट्रंप के मुताबिक, इस समझौते पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ और वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बातचीत की। ट्रंप ने इस समझौते को ‘दुनिया का सबसे बड़ा तेल सौदा’ बताया। उन्होंने कहा कि इसके तहत अमेरिका वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल भंडार पर आंशिक नियंत्रण हासिल करेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक