आयकर विभाग ने नियोक्ता द्वारा जारी किए गए फॉर्म 16 के आधार पर टैक्स छूट का दावा करने वाले एक करदाता पर 51.20 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगा दिया था। हालांकि, अब Income Tax Appellate Tribunal की बेंगलुरु पीठ ने करदाता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह दावा “सच्ची नीयत” (bona fide belief) के तहत किया गया था, इसलिए केवल तकनीकी आधार पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता।

यह मामला विप्रो लिमिटेड के एक कर्मचारी रेनिल ई के कुमार से जुड़ा था, जो असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए था।

इस मामले में क्या हुआ?

ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार, टैक्सपेयर ने 30 दिसंबर, 2022 को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, जिसमें उसने कुल 84.27 लाख रुपये की इनकम बताई।

रिटर्न फाइल करते समय, उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(10CC) के तहत ESOP से जुड़े नॉन-मॉनेटरी परक्विजिट्स के लिए 82.05 लाख रुपये की छूट का दावा किया।

टैक्सपेयर के अनुसार, यह दावा उनके एम्प्लॉयर द्वारा जारी किए गए फॉर्म 16 के आधार पर किया गया था, जिसमें इस रकम को सेक्शन 10 के तहत छूट वाली इनकम के तौर पर दिखाया गया था। चूंकि एम्प्लॉयर ने इस रकम पर सोर्स पर टैक्स भी नहीं काटा था, इसलिए टैक्सपेयर ने कहा कि उन्हें लगता है कि टैक्स ट्रीटमेंट सही था।

फाइल किए गए रिटर्न के आधार पर, उन्होंने 28.69 लाख रुपये के रिफंड का दावा किया, और सेक्शन 143(1) के तहत प्रोसेसिंग के बाद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगभग 29.98 लाख रुपये का रिफंड जारी किया।

हालांकि, बाद में मामला जांच के दायरे में आ गया।

असेसमेंट ने सब कुछ बदल दिया

जांच असेसमेंट के दौरान, असेसिंग ऑफिसर (AO) ने माना कि छूट का दावा गलत था और पूरे 82.05 लाख रुपये को नामंजूर कर दिया। नतीजतन, 19 मार्च, 2024 के असेसमेंट ऑर्डर के तहत टैक्सपेयर की असेस्ड इनकम 84.27 लाख रुपये से बढ़कर 1.66 करोड़ रुपये हो गई। उसी दिन, पेनल्टी की कार्रवाई भी शुरू की गई।

बाद में AO ने सेक्शन 270A के तहत 51.20 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई और मामले को इनकम की गलत रिपोर्टिंग का मामला माना, जिसमें कम बताई गई इनकम पर देय टैक्स का 200% पेनल्टी लगती है।

टैक्स डिपार्टमेंट ने पेनल्टी क्यों लगाई?

टैक्स डिपार्टमेंट ने तर्क दिया कि टैक्सपेयर ने गलत तरीके से छूट का दावा किया था और अगर मामले को स्क्रूटनी के लिए नहीं चुना गया होता, तो इनकम टैक्सेशन से बच जाती।

AO ने टैक्सपेयर की इस सफाई को भी खारिज कर दिया कि उसने एम्प्लॉयर के फॉर्म 16 पर भरोसा किया था।

ऑर्डर के अनुसार, ऑफिसर का मानना ​​था कि चूंकि टैक्सपेयर विप्रो में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव था, इसलिए कम टैक्स जानकारी का तर्क सही नहीं था। डिपार्टमेंट ने यह भी तर्क दिया कि असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील न करके, टैक्सपेयर ने असल में यह मान लिया था कि छूट का दावा गलत था।

टैक्सपेयर का बचाव

टैक्सपेयर ने खुद टैक्स जोड़ने को चुनौती नहीं दी और टैक्स का बकाया चुका दिया।

असल में, असेसमेंट ऑर्डर के बाद, उसने 10 मई, 2024 को डिपार्टमेंट को 29.98 लाख रुपये का रिफंड अमाउंट लौटा दिया। लेकिन उसने पेनल्टी को चुनौती दी।

उसका मुख्य तर्क आसान था: छूट का दावा एम्प्लॉयर द्वारा जारी किए गए फॉर्म 16 के आधार पर ईमानदारी से किया गया था और इनकम छिपाने या टैक्स से बचने की कोई जानबूझकर कोशिश नहीं की गई थी।

उसने ट्रिब्यूनल को बताया कि टैक्स प्रोविजन की कम जानकारी के कारण, उसने पूरी तरह से एम्प्लॉयर द्वारा जारी सैलरी सर्टिफिकेट पर भरोसा किया। उसने यह भी तर्क दिया कि पेनल्टी की कार्रवाई गलत थी क्योंकि शुरुआती नोटिस में उस पर इनकम कम बताने का आरोप लगाया गया था, जबकि आखिरी पेनल्टी इनकम की गलत रिपोर्टिंग के लिए लगाई गई थी, जो कानूनी तौर पर अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं।

ITAT ने क्या कहा?

ITAT की बैंगलोर बेंच टैक्सपेयर से सहमत थी।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि एम्प्लॉयर ने सच में फॉर्म 16 जारी किया था, जिसमें सेक्शन 10 के तहत 82.05 लाख रुपये की रकम छूट वाली दिखाई गई थी और उस रकम पर कोई TDS नहीं काटा गया था।

इस वजह से, ट्रिब्यूनल ने कहा कि कोई एम्प्लॉई यह मान सकता है कि एम्प्लॉयर ने टैक्स ट्रीटमेंट को सही तरीके से हैंडल किया है।

बेंच ने कहा कि जब एम्प्लॉयर खुद फॉर्म 16 में किसी रकम को छूट वाली दिखाता है, तो उस डॉक्यूमेंट पर अच्छी नीयत से भरोसा करने वाले एम्प्लॉई पर अपने आप गलत रिपोर्टिंग का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

ट्रिब्यूनल ने टैक्सपेयर के एक्सप्लेनेशन को सही माना और माना कि उसने सभी जरूरी बातें बताई थीं।

इससे मामला सेक्शन 270A(6)(a) के तहत मिलने वाले प्रोटेक्शन के अंदर आ गया, जो उन मामलों में पेनल्टी को बाहर रखता है जहां टैक्सपेयर सही एक्सप्लेनेशन देता है और सभी जरूरी बातें बताता है।

बड़ी प्रोसेस में चूक

ट्रिब्यूनल ने पेनल्टी लगाने के तरीके में भी एक गंभीर प्रोसेस में कमी पाई। इसने बताया कि शुरुआती कारण बताओ नोटिस में अंडर-रिपोर्टिंग का ज़िक्र था, लेकिन फ़ाइनल पेनल्टी ऑर्डर में मामले को गलत रिपोर्टिंग से हुई अंडर-रिपोर्टिंग माना गया।

ट्रिब्यूनल के मुताबिक, टैक्स ऑफ़िसर खुद भी सही चार्ज के बारे में साफ नहीं थे।

ITAT ने कहा कि सेक्शन 270A के तहत पेनल्टी की कार्रवाई में एक साफ कानूनी क्रम का पालन होना चाहिए:

पहले अंडर-रिपोर्टिंग साबित करें।

टैक्सपेयर को समझाने का मौका दें।

फिर तय करें कि मामला गलत रिपोर्टिंग के तौर पर क्वालिफाई करता है या नहीं।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस प्रोसेस का ठीक से पालन नहीं किया गया।

इसने इस बात पर भी जोर दिया कि पेनल्टी अपनी मर्जी से लगाई जाती है और सिर्फ इसलिए रेगुलर नहीं लगाई जानी चाहिए क्योंकि असेसमेंट में कुछ जोड़ा गया है।

आखिरी फैसला

12 मई, 2026 के अपने ऑर्डर में, ITAT ने पूरी 51.20 लाख रुपये की पेनल्टी हटाने का निर्देश दिया।

टैक्सपेयर्स के लिए खास बातें

इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि हर गलत टैक्स क्लेम पेनल्टी से बच जाएगा। लेकिन यह एक जरूरी सिद्धांत पर जोर देता है: जहां कोई टैक्सपेयर अच्छी नीयत से काम करता है, पूरी तरह से फैक्ट्स बताता है, और एम्प्लॉयर द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फॉर्म 16 पर भरोसा करता है, वहां पेनल्टी अपने आप सही नहीं हो सकती है।

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आयकरदाताओं के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (AY 2026-27) यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। विभाग ने ITR-1 से ITR-4 फॉर्म 30 मार्च को जारी किया था, जबकि ITR-2, ITR-3, ITR-5, ITR-6, ITR-7 और अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-U फॉर्म 12 मई को नोटिफाई किए गए। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[ डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल ITAT बैंगलोर के एक खास फैसले और उस अलग मामले के फैक्ट्स पर आधारित है। टैक्स के नतीजे टैक्सपेयर के सही हालात, इनकम के नेचर, डॉक्यूमेंटेशन और लागू कानूनी नियमों के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। एक मामले में ट्रिब्यूनल का फैसला अपने आप सभी टैक्सपेयर्स पर लागू नहीं हो सकता है। पढ़ने वालों को इस रिपोर्ट के आधार पर कोई भी फैसला लेने से पहले किसी क्वालिफाइड टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए। ]