भारतीय स्मार्टफोन बाजार में करीब एक दशक तक तेजी से बढ़त दर्ज करने वाली चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को अब झटका लगा है। एंट्री और मिड-रेंज सेगमेंट में मजबूत पकड़ रखने वाले ब्रांड्स की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि अब भारतीय उपभोक्ता तेजी से प्रीमियम स्मार्टफोन्स की ओर रुख कर रहे हैं। OnePlus, Realme और Oppo समेत नौ बड़ी चीनी कंपनियों ने लगभग दस साल में पहली बार भारत में बिक्री घटने की सूचना दी।

इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा एनालाइज की गई रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान देश में नौ सबसे बड़ी चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों का कुल रेवेन्यू 4.5% कम हो गया। यह पिछले फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड 42% ग्रोथ से तेज गिरावट को दिखाता है।

इसके उलट, प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट (जिसकी कीमत 45,000 रुपये से ज़्यादा है) में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें रिटेल वैल्यू शेयर 2023 में 36% से बढ़कर 2025 में 47% हो गया है। इस बदलाव से Apple और Samsung को फायदा हुआ है।

FY25 में Apple की भारत में बिक्री 18% बढ़कर 79,378 करोड़ रुपये हो गई, जबकि Samsung का रेवेन्यू 12% बढ़कर 1.11 लाख करोड़ रुपये हो गया।

प्रीमियम फोन की तरफ झुकाव

काउंटरपॉइंट रिसर्च के मार्केट डेटा से पता चलता है कि 20000 रुपये से कम कीमत वाले स्मार्टफोन का वैल्यू शेयर दो साल पहले के 38 फीसदी से घटकर 2025 में 29 फीसदी हो गया है।

मार्केट इंटेलिजेंस फर्म काउंटरपॉइंट रिसर्च के रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक ने ET के हवाले से कहा, “इससे सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस सेगमेंट में चीनी ब्रांड्स पर असर पड़ा है।”

डेटा से पता चलता है कि वीवो और लेनोवो के मालिकाना हक वाले मोटोरोला सहित चीनी स्मार्टफोन ब्रांड्स का रिटेल वैल्यू शेयर 2023 में 54% से घटकर 2025 में 48% हो गया। हालांकि, वॉल्यूम के हिसाब से उनका शेयर 73–75% पर मजबूत बना रहा, जिससे पता चलता है कि भले ही वे अभी भी बड़ी संख्या में बिकते हैं, लेकिन ज्यादा कीमत वाले फोन कुल मार्केट वैल्यू में ज्यादा हिस्सा दे रहे हैं।

ET की रिपोर्ट में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया है कि ज्यादा कॉम्पोनेंट कॉस्ट और कमजोर रुपये के असर के कारण स्मार्टफोन की कीमतें जल्द ही बढ़ने की उम्मीद है।

