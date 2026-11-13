Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज 13 नवंबर को गिरावट देखने को मिल रही है। आज एक ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 13849 रुपये, 22 कैरेट एक ग्राम सोने का भाव 12695 रुपये और 18 ग्राम सोने का भाव 10387 रुपये है।

गुडरिटर्न्स के मुताबिक, एक ग्राम चांदी का भाव 0.10 रुपये की गिरावट के साथ 199.90 रुपये और एक किलो चांदी का भाव 1,99,900 रुपये है। देश के अलग-अलग शहरों में सोने के दाम स्थानीय टैक्स, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स के हिसाब से अलग हो सकते हैं। इस लाइव अपडेट में हम आपको सोने-चांदी के भाव में होने वाले बदलाव की जानकारी देंगे…

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