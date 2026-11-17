कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। जिसके तहत सदस्य अब अपने अकाउंट से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी ईपीएफओ के वेरिफाइड व्हाट्सएप नंबर के जरिए पा सकते हैं। इसके तरह सदस्य अपना प्रोविडेंट फंड (PF) बैलेंस चेक कर सकते हैं, मासिक योगदान को ट्रैक कर सकते हैं और अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने 1 नवंबर को नई दिल्ली में EPFO ​​के 74वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान इस सर्विस को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य रोजमर्रा की सेवाओं को आसान बनाना है…

व्हाट्सएप के जरिए पीएफ से जुड़ी कौन-कौन सी जानकारी मिलेगी?

पीएफ बैलेंस: पीएफ खाताधारक अब आसानी से बिना पीएफ पोर्टल में लॉगिन किए या ऐप में जाएं, सिर्फ व्हॉट्सअप के जरिए ही आसानी से अपना पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं। आखिरी 5 लेन-देन: इसके अलावा आप पीएफ का आखिरी 5 लेन-देन की जानकारी भी व्हॉट्सअप के जरिए पा सकते हैं। पासबुक: आप व्हॉट्सअप के जरिए काफी आसानी से अपनी पासबुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं।

व्हाट्सएप के जरिए पीएफ बैलेंस चेक करने का तरीका

– ईपीएफओ के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर को +91 87964 41800 को अपने फोन में सेव करें।

– अब व्हाट्सएप ओपन करें और इस नंबर पर ‘Hi’ लिखकर भेजें।

– इसके बाद आपको वेलकम मैसेज का इंतजार करना करना है।

– फिर आपको अपनी पसंद की भाषा चुनना है।

– दिए गए मेनू में से ‘Check Balance’ का विकल्प चुनें।

– ओटीपी सेंड पर क्लिक करें।

– अगर UAN से एक से ज्यादा PF अकाउंट जुड़े हैं, तो संबंधित मेंबर ID चुनें।

– वेरिफिकेशन के बाद आपका PF बैलेंस चैट में दिखाई देगा।

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को पीएफ से जुड़ी कई सुविधाएं देता है, जिससे उनके अकाउंट को मैनेज करना आसान हो जाता है। नौकरी बदलने के बाद कई बार कर्मचारियों के एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट हो जाते हैं।

ऐसे में अलग-अलग अकाउंट संभालने के बजाय उन्हें मर्ज करना बेहतर विकल्प हो सकता है। EPFO कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने की सुविधा भी देता है। आइए जानते हैं कि एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट को मर्ज कैसे कर सकते हैं…