केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपये की छठी किस्त 1 अगस्त से जारी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में यदि आपको पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर कोई कमी है, जिसे दूर कराना है तो इसके लिए बेहद कम वक्त बचा है। नई किस्त के लिए पीएम किसान योजना की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, यह भी आप भी बेहद आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर स्टेटस चेक करना होगा। आइए जानते हैं, कैसे पीएम किसान निधि योजना के अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं आप…

– सबसे पहले आपको https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा। इसके बाद नीचे दाईं तरफ Farmers Corner के नाम से एक बॉक्स बना होगा। इसमें आपको Beneficiary List के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

– Beneficiary List पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनना होगा। यहां गांव का अर्थ आपकी ग्राम सभा से है। पूरी डिटेल भरने के बाद Get Report पर क्लिक करना होगा।

– इसके बाद आपके सामने पूरी लिस्ट खुलकर आ जाएगी। यहां आप अपने नाम के अलावा पूरी ग्राम सभा के सभी लाभार्थियों के नाम भी देख सकते हैं। इस लिस्ट के आधार ही पीएम किसान योजना की किस्तों को जारी किया जाता है। यदि आपका नाम इस लिस्ट में है तो यह समझें कि आगामी किस्तें आपके खाते में आ जाएंगी।

– यदि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं मिलता है तो फिर आपके आवेदन की असल में स्थिति क्या है या फिर उसे खारिज कर दिया गया है, यह जानने के लिए आपको फिर से https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा। यहां आपको Farmers Corner में से ही Beneficiary Status के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नया पेज खुलेगा, जहां आप स्कीम के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार कार्ड या फिर बैंक खाते का नंबर डालकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि आपका रजिस्ट्रेशन खारिज हो गया है तो Either details are not registered in the portal or rejected due to wrong details लिखा आएगा। यदि आपके रजिस्ट्रेशन को स्वीकार कर लिया गया है तो फिर नया पेज खुलेगा और इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी।

