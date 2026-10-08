केंद्र सरकार ने भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को लेकर इलॉन मस्क के आरोपों पर जवाब दिया है। सरकार ने कहा है कि देश में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए नियम सभी कंपनियों पर समान रूप से लागू होते हैं। यह प्रतिक्रिया मस्क के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ ताकतवर उद्योगपति (ओलिगार्क) भारत में स्टारलिंक की राह रोक रहे हैं।

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) द्वारा जारी एक बयान में संचार मंत्रालय ने कहा कि तीन सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं और उन सभी को सुरक्षा शर्तों को पूरा करना जरूरी है। उनकी सुरक्षा संबंधी जांच अभी चल रही है।

बयान में कहा गया, “लाइसेंस की शर्तों के तहत, ऐसे हर लाइसेंसधारी को सुरक्षा शर्तों का पालन करना जरूरी है। इसका मकसद यह पक्का करना है कि दी जाने वाली सर्विस सभी यूजर्स और उनके डेटा की सुरक्षा के लिए जरूरी सुरक्षा मानकों को पूरा करें।”

मंत्रालय ने आगे कहा, “जब किसी लाइसेंस प्राप्त कंपनी के लिए यह [सुरक्षा] प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो वह स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए अगले कदम पर बढ़ सकती है। अभी, तीनों कंपनियां मोटे तौर पर एक ही रेगुलेटरी स्टेज पर हैं।”

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के बयान के अनुसार, मंत्रालय ने कहा, “अभी, तीनों कंपनियां मोटे तौर पर एक ही रेगुलेटरी स्टेज पर हैं,” और भेदभाव के दावों को “बेबुनियाद और गलतफहमी पर आधारित” बताया।

इलॉन मस्क ने इससे पहले X (Twitter) पर आरोप लगाया था कि भारतीय ग्राहकों पर “एकाधिकार” बनाए रखने के लिए स्टारलिंक को रोका जा रहा है। उनकी यह टिप्पणी एक पोस्ट के जवाब में आई थी जिसमें कहा गया था कि स्टारलिंक उन समुदायों को हाई-स्पीड इंटरनेट दे सकता है जहां अभी तक इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुंची है या जो दूर-दराज के इलाकों में हैं।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, स्टारलिंक के पास भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने का लाइसेंस है, लेकिन कमर्शियल सर्विस शुरू करने से पहले उसे अभी भी सुरक्षा मंज़ूरी और स्पेक्ट्रम बैंड आवंटन का इंतजार है।

भारत ने तीन कंपनियों को सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंस दिए हैं: स्टारलिंक, जियो और वनवेब। ब्लूमबर्ग ने कहा कि इनमें से किसी ने भी अभी तक पूरी तरह से कमर्शियल सर्विस शुरू नहीं की है।

बुधवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में स्टारलिंक की वाइस-प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रायर ने कहा कि कंपनी ने भारत में 20 गेटवे साइट्स बनाई हैं और भारत के हिसाब से सिक्योरिटी कंट्रोल डेवलप किए हैं। उन्होंने कहा कि स्टारलिंक भारतीय यूज़र्स का डेटा देश के अंदर ही रख रही है और कमर्शियल सर्विस शुरू करने के लिए ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है।

ड्रायर ने यह भी कहा कि स्टारलिंक पिछले पांच सालों से भारतीय रेगुलेटर्स और इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स के साथ काम कर रही है। जून में, उन्होंने उन खबरों को गलत बताया था जिनमें कहा गया था कि मंज़ूरी की प्रक्रिया रोक दी गई है; उन्होंने कहा था कि कंपनी कमर्शियल लॉन्च को लेकर सरकार के साथ बातचीत कर रही है।

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