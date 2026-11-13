केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कंपनी ‘ओला’ नाम का राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म चलाती है।

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, कंपनी पर आरोप है कि वह ग्राहकों से उनकी ट्रिप पूरी होने से पहले ही अतिरिक्त भुगतान की मांग कर रही थी।

नियामक के अनुसार, राइड शुरू होने से पहले ‘टिप’ या ऐड-ऑन मांगने का यह फीचर उपभोक्ताओं को गुमराह करता था। यह डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करके फेयर ट्रेड प्रैक्टिस (निष्पक्ष व्यापार नियमों) का उल्लंघन था।

‘डार्क पैटर्न’ ऐप्स और वेबसाइटों पर मौजूद ऐसे भ्रामक डिजाइन होते हैं, जो लोगों को अनजाने में कुछ ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर देते हैं जो वे असल में नहीं लेना चाहते थे। इसमें छिपी हुई फीस या ऐसे सब्सक्रिप्शन शामिल हो सकते हैं जिन्हें कैंसिल करना बहुत मुश्किल होता है।

News Alert! Central Consumer Protection Authority (CCPA) imposes Rs 10 lakh fine on Ola for pre-ride 'tip' feature. pic.twitter.com/fB72b2dQDD — Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2026

मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा द्वारा जारी आदेश में ओला को इस प्रक्रिया को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है।

प्राधिकरण ने इस फीचर की जांच की। इसमें ऐप के जरिए ड्राइवर खोजते समय उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त भुगतान करने के लिए कहा जाता था और यह सुझाव दिया जाता था कि ऐसा करने से उन्हें जल्दी राइड मिल सकती है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बाद में ओला ने ‘टिप’ का नाम बदलकर ‘ऐड-ऑन’ कर दिया, लेकिन CCPA ने पाया कि काम करने का तरीका वही रहा।

CCPA ने इसी तरह की प्रक्रिया को लेकर अन्य कैब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भी स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। इससे पहले, प्राधिकरण ने रैपिडो (रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ भी आदेश जारी किया था और उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

उबर (Uber) और नम्मा यात्री (Namma Yatri) के खिलाफ भी फिलहाल जांच चल रही है।

यह भी पढ़ें: Nvidia के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने दिया इस्तीफा

चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और सह-संस्थापक जेन्सेन हुआंग ने बृहस्पतिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने कोलेट क्रेस्स को अंतरिम CEO नियुक्त किया है। वह वर्तमान में कंपनी की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…