आप अगर ट्रेन से यात्रा के दौरान तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाते हैं, तो अब स्टेशन के पार्सल ऑफिस में लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रेलवे ने आज (31 जुलाई) से अतिरिक्त सामान (Extra Luggage) की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू कर दी है।

इस नई व्यवस्था के जरिए यात्री टिकट बुक होने के बाद पहले से ही अपने अतिरिक्त सामान की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इस सुविधा का उद्देश्य पार्सल ऑफिस में भीड़ कम करना, कागजी प्रक्रिया को आसान बनाना और यात्रियों का समय बचाना है।

अतिरिक्त सामान की बुकिंग ऐसे करें ऑनलाइन

– कन्फर्म ट्रेन टिकट वाले यात्री parcel.indianrail.gov.in पोर्टल पर जाकर एक्स्ट्रा सामान की बुकिंग कर सकते हैं।

– इसके लिए यात्रा से जुड़ी जानकारी जैसे कहां से कहां तक जाना है, ट्रेन नंबर और सामान का विवरण दर्ज करना होगा।

– जानकारी भरने के बाद पोर्टल अपने आप अनुमानित मालभाड़ा दिखा देगा।

– इसके बाद यात्री ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट निकालकर यात्रा शुरू होने वाले स्टेशन के पार्सल ऑफिस में सामान के साथ जमा करें।

– वहां सामान का अंतिम वजन किया जाएगा और उसी के आधार पर फाइनल शुल्क तय कर भुगतान के बाद बुकिंग पूरी होगी।

अलग-अलग क्लास में कितना सामान ले जा सकते हैं?

यात्रा श्रेणी मुफ्त सामान अधिकतम सीमा सेकंड क्लास (जनरल) 35 किलोग्राम 70 किलोग्राम (अतिरिक्त शुल्क के साथ) स्लीपर क्लास 40 किलोग्राम 80 किलोग्राम (अतिरिक्त शुल्क के साथ) AC 3-टियर / AC चेयर कार 40 किलोग्राम 40 किलोग्राम (अतिरिक्त सामान की अनुमति नहीं) AC 2-टियर 50 किलोग्राम 100 किलोग्राम (अतिरिक्त शुल्क के साथ) फर्स्ट AC 70 किलोग्राम 150 किलोग्राम (अतिरिक्त शुल्क के साथ)

कितना लगेगा शुल्क?

– अतिरिक्त सामान पर सामान्य लगेज दर का 1.5 गुना शुल्क देना होगा।

– न्यूनतम शुल्क 30 रुपये से शुरू होगा।

– शुल्क की गणना 10 किलोग्राम के आधार पर होगी।

– सभी मामलों में कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी के हिसाब से किराया लिया जाएगा।

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