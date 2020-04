हाइवे पर चलती गाड़ियों के बीच प्लेन की हुई इमरजेंसी लैंडिंग! देखें VIDEO

आपने हवाई जहाज को एयरपोर्ट पर उतरते हुए तो अक्सर देखा है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा नजारा देखा है कि एक विमान को भीड़भाड भरी सड़क पर उतारा गया इतना ही नहीं इसकी वीडियो भी रिकोर्ड की गई। बता दें, इन दिनों इंटरनेट पर एक वीडियो ने हलचल मचा रखी है। जिसमें विमान ने हाईवे पर लैंडिग की है। दरअसल, कनाडा में (Quebec) क्यूबेक सिटी के पास राजमार्ग पर पायलट ने विमान को लैंड कर दिया और इस घटना का पूरा वीडियो हाईवे पर कार चला रहे युवक ने अपने कैमरे में कैद कर लिया।

बताया जा रहा है कि यह हादसा पिछले हफ्ते हाइवे पर सुबह करीब 10:30 बजे हुआ था। वीडियो के साथ किए गए ट्वीट से पता चलता है कि Piper PA-28 Cherokee विमान राजमार्ग पर आ रहा था और पायलट ने यातायात के बीच में एक स्थान देख उसे लैंड कर दिया। विमान को राजमार्ग पर उपलब्ध तीन लेन में से बीच वाली पर लैंड कराया गया। वीडियो से यह भी पता चलता है कि राजमार्ग पर उस समय वाहनों की भीड़भाड थी। जिसमें एक हैचबैक कार से विमान की टेल गेट भी टकराई हालांकि य​ह लैंडिंग के बाद हुआ।

विमान के उतरने के बाद पायलट ने जितना संभव हो सके उसे बैलेंस करने की कोशिश की। पायलट द्वारा यह एक बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा कदम था, हालांकि सौभाग्य से इस घटना से कोई घायल नहीं हुआ। बताया गया है कि पायलट ने हाईवे पर विमान को उतारने की अनुमति के लिए क्यूबेक सिटी अग्निशमन विभाग से अप्रुवल ले लिया था। वहीं जहां यह घटना हुई वह जगह Jean-Lesage International Airport के करीब ही है।

VIDEO HIGHWAY LANDING

A Piper PA-28 Cherokee landed safely this morning on Hwy 40 just south of Québec City Int’l Airport. A suspected mechanical issue caused the pilot to perform this forced landing. No injuries reported. pic.twitter.com/xmOMICjOJk

— Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) April 16, 2020