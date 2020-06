दुनिया भर के देश कोरोना वायरस के कारण आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। ऐसे में जर्मनी की वाहन निर्माता कंपनी Volkswagen ने हाल ही में अपनी नई एसयूवी Nivus को लॉन्च किया है। यहां चौकाने वाली बात यह रही कि लॉन्च के महज 1 घंटे के भीतर ही इस कार की 1,000 यूनिट सेल हो गई। बता दें, इस कार को हाल ही में ब्राजील में लॉन्च किया गया है, और ब्राजील के लोगों ने इस कार को जमकर पसंद भी किया है। इस कार की 7 मिनट के भीतर ही 200 यूनिट सेल की गई हैं।

फॉक्सवैगन ग्रुप के बोर्ड मेंम्बर जुरगेन स्टैकमैन ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी है। उन्होंने फॉक्सवैगन ब्राजील की सेल्स टीम को बधाई दी और इसे एक ड्रीम टीम कहा है। बता दें, कंपनी ने बीते 28 मई को ब्राजील के साओ पाउलो (Sao Paulo) में आयोजित एक इवेंट में इस कार को पेश किया था। वहीं अगले साल कंपनी अर्जेंटीना और दक्षिण अमेरिकी बाजारों में इस कार को ब्रिकी के लिए उपलब्ध कराएगी। हालांकि अभी Nivus को केवल ब्राजील के बाजार में ही बेचा जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कंपनी की स्पोर्ट्स लाइनों की पहली एसयूवी है।

Nivus एसयूवी कूपे को कंपनी के MQB A0 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, इस कार में 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर युक्त टीएसआई पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 128PS तक की अधिकतम पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। इसके साथ कंपनी ने 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। वहीं सुरक्षा के माध्यम से इस कार में 6 एयरबैग, ईएससी, ट्रैक्शन कंट्रोल, रिवर्स कैमरा और सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

#Goodnews: #Nivus online pre-sales success in #Brazil! 1.000 units sold out in few hours! 200 units of „Special Launch“ version sold out in under 7 minutes! It is OUTSTANDING @vwbrasil Sales #dream Team! Congratulations, well done!