Yamaha R1 300Kmph Video: देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से लोग लॉकडाउन के बीच अपने घरों में सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लॉकडाउन में मनोरंजन तलाशने में जुटे हैं। ताजा मामला बेंग्लुरू शहर में देखने को मिला है जहां एक बाइकर ने लॉकडाउन के बीच अपनी Yamaha R1 स्पोर्ट बाइक से हाईवे पर 300 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से फर्राटा भरा औेर गिरफ्तार कर लिया गया।

दरअसल, इस पूरे मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह युवक अपनी यामहा बाइक से हाईवे पर फर्राटा भर रहा है। सड़क पर गाड़ियों की आवागमन जारी है इसके बीच ही यह बाइकर अपनी बाइक को तेज रफ्तार से दौड़ा रहा है। बाइकर ने अपनी बाइक की स्पीड को दर्ज करने के लिए बाकायदा एक कैमरे का इस्तेमाल किया है जिसमें बाइक की स्पीडोमीटर में दिखाई जाने वाली स्पीड दिख रही है।

पहले बाइक 100 किलोमीटर…फिर 200 और अंतत: 299 किलोमीटर प्रतिघंटा तक की रफ्तार को छूती है। इस बीच हाईवे पर यह बाइक चालक कई गाड़ियों को तेजी से ओवरटेक करता हुआ आगे निकलता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे मामले को स्थानीय पुलिस ने संज्ञान में लिया और बाइक चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया है।

Bengaluru police arrested a person who rode a bike at a high speed of almost 300 kmph on Electronic city flyover during the lockdown. The video was viral on social media. Central Crime Branch Police traced the rider and seized the bike-Yamaha 1000 cc. pic.twitter.com/tVg2cxVVEP

— The Indian Express (@IndianExpress) July 21, 2020