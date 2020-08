Used Second Hand Maruti Cars in Cheapest Price: एक अदद कार का सपना तकरीबन हर किसी का होता है, लेकिन कुछ लोग अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है बजट… कार की उंची कीमत और रोजमर्रा के खर्चे इंसानी जेब पर इस कदर भारी पड़ते हैं कि लोगों का नई कार खरीद पाना मुश्किल हो जाता है। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो परेशान न हों, आप Maruti Suzuki की यूज्ड कार फर्म Truevalue के माध्यम से बेहद ही कम कीमत में कार खरीद कर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं।

मारुति सुजुकी न केवल नई कारों की बिक्री करती है बल्कि अपने यूज्ड कार फर्म Truevalue के माध्यम से पुरानी कारों की भी खरीद फरोख्त करती है। इस समय कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर Royal Enfield की दमदार Bullet से भी कम दाम में WagonR और Dzire जैसी कारें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। तो आइये जानते हैं उन कारों के बारे में –

Maruti Swift: कंपनी की लोकप्रिय हैचबैक कार इस वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। दी गई जानकारी के अनुसार यह कार 2013 का मॉडल है और अब तक 38,568 किलोमीटर तक चल चुकी है। यह पेट्रोल वर्जन का सेकेंड वैरिएंट VXI है, इसे इसके पहले मालिक द्वारा बेचा जा रहा है। इस कार की कीमत महज 3.50 लाख रुपये तय की गई है। इस कार के साथ कंपनी 3 फ्री सर्विसिंग, 6 महीने की वारंटी और टू स्टेप वेरिफिकेशन भी दे रही है।

Maruti Swift Dzire: देश की बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट सिडान कार मारुति डिजायर भी इस वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह डीजल वैरिएंट का सेकेंड मॉडल है, दी गई जानकारी के अनुसार यह कार 2012 का मॉडल है और अब तक 1,05,398 किलोमीटर तक चल चुकी है। इस कार को इसके पहले मालिक द्वारा बेचा जा रहा है। इस कार की कीमत महज 2.55 लाख रुपये तय की गई है।

Maruti WagonR: कंपनी की मशहूर टॉल ब्वॉय वैगनआर भी इस वेबसाइट पर बिक रही है। यह हमारी सूची की सबसे सस्ती कार है, इसकी कीमत Royal Enfield की दमदार बुलेट के ऑनरोड कीमत से भी कम है। दी गई जानकारी के अनुसार यह कार 2010 का मॉडल है और अब तक 99,004 किलोमीटर चल चुकी है। इसे इसके पहले मालिक द्वारा बेचा जा रहा है और इसकी कीमत महज 1.40 लाख रुपये तय की गई है।

नोट: यहां पर कारों के बारे में जो भी बातें बताई गई हैं वो Truvalue वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार है। इस यूज्ड फर्म द्वारों कारों की जांच के बाद ही उन्हें बिक्री के लिए पेश किया जाता है। लेकिन पुराने वाहन खरीदने से पहले उनके कंडीशन और दस्तावेजों की पूरी जांच करना बेहद ही जरूरी होता है। यह सभी कारें दिल्ली में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

