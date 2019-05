Used Mercedes and BMW cars in cheapest price: एक अदद लग्जरी कार का सपना लगभग हर किसी का होता है, मगर उंची कीमत के चलते ये कारें आम लोगों के बजट से बाहर होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लग्जरी कार के अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट की इस दुनिया में कारों का बाजार अब आपकी उंगलियों तक पहुंच चुका है, ​विशेषकर सेकेंड हैंड कार मार्केट में काफी बूम देखने को मिल रहा है। आप भी ऐसे ही ऑनलाइन यूज्ड लग्जरी कारों को खरीद सकते हैं। ड्रूम वेबसाइट पर मारुति अल्टो से भी कम कीमत में लग्जरी कारें बिक रही हैं। तो आइये जानते हैं इन कारों के बारे में —

Mercedes-Benz C-Class: मर्सिडीज बेंज की लग्जरी सिडान कार C-Class भारतीय बाजार में खासी मशहूर है। भारतीय बाजार में कंपनी की तरफ से ये दूसरी सबसे ज्यादा बेची जाने वाली कार है। इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार ये कार 2005 की मॉडल है और ये इसके पहले मालिक द्वारा बेची जा रही है। इस कार ने अब तक 45,000 किलोमीटर तक का सफर किया है। इसकी कीमत 3 लाख रुपये तय की गई है।

BMW 3 Series 320I: जर्मनी की प्रमुख लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW की मशहूर सिडान कार 3 Series भी इस बेवसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। जानकारी के अनुसार ये कार 2007 का मॉडल है और इसे इसके पहले मालिक द्वारा बेचा जा रहा है। ये कार अब तक 42,000 किलोमीटर चली है और इसकी कीमत 5,14,500 रुपये तय की गई है।

Mercedes-Benz C-Class 200: मर्सिडीज बेंज की एक और सी-क्लॉस इस वेबसाइट पर बेहद ही कम दामों में बिक रही है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार ये 2004 मॉडल की कार है और इसे तीसरे मालिक द्वारा बेचा जा रहा है। ये कार अब तक 60,000 किलोमीटर चली है और इसकी कीमत महज 1,81,300 रुपये तय की गई है, जो कि मारुति अल्टो से भी सस्ती है।

नोट: यहां पर गाड़ियों के बारे में जो कुछ भी बताया गया है वो, ड्रूम वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार है। पुराने वाहनों को खरीदने से पहले उनकी कंडीशन और दस्तावेजों की पूरी तस्दीक करना बेहद जरूरी होता है।

