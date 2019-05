Used Cheapest Cars on Sale: मारुति सुजुकी की वैगनआर हैचबैक सेग्मेंट में खासी लोकप्रिय कार है। इस कार को हाल ही में कंपनी ने अपडेट कर के बाजार में पेश किया है। नई कारों के अलावा मारुति सुजुकी पुरानी कारों की भी बिक्री करती है। मारुति सुजुकी की आधिकारिक फर्म True Value पर माारुति Wagon R और Sx4 जैसी कारें बेहद ही कम कीमत में उपलब्ध है। तो आइये जानते हैं कौन सी कारें आप कम कीमत में खरीद सकते हैं।

Maruti Alto 800 LXI: मारुति की लोकप्रिय हैचबैक कार Alto 800 का पेट्रोल वैरिएंट LXI , True Value की वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार ये कार 85,000 किलोमीटर तक चली है और ये 2004 की मॉडल है। इस कार को सेकेंड ऑनर द्वारा बेचा जा रहा है। इस कार की कीमत महज 55,000 रुपये तय की गई है।

Wagon R LXI: मारुति वैगनआर का एंट्री लेवल वैरिएंट LXI भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार ये कार 2009 मॉडल की है और अब तक ये 72,173 किलोमीटर तक चल चुकी है। इस कार को पहले मालिक द्वारा ​बेचा जा रहा है। इस कार की कीमत महज 66,500 रुपये तय की गई है।

A Star VXI: Maruti A Star को अब कंपनी ने डिस्कंटीन्यू कर दिया है। लेकिन एंट्री लेवल हैचबैक कारों के ​शौकीनों के बीच ये कार आज भी खासी लोकप्रिय है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार ये कार 2009 मॉडल की कार है और अब तक ये 44,803 किलोमीटर चल चुकी है। इसे पहले मालिक द्वारा बेचा जा रहा है। इस कार की कीमत 81,500 रुपये तय की गई है।

Maruti Sx4 VXI: मारुति की सिडान कार Sx4 का पेट्रोल वैरिएंट VXI भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस कार में कंपनी ने बेहतरीन स्पेश प्रदान किया था। फिलहाल कंपनी ने इसे डिस्कंटीन्यू कर दिया है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार ये कार 2007 मॉडल की कार है और अब तक ये 69,852 किलोमीटर चल चुकी है। इसे पहले मालिक द्वारा बेचा जा रहा है। इस कार की कीमत 1,50,000 रुपये तय की गई है।

नोट: पुरानी कारों को खरीदते समय कारों की कंडीशन की स्वयं जांच करना भी जरूरी होता है। यहां पर जितनी कारों के बारे में बताया गया वो सब True Value वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार है। इसके अलावा ये सभी कारें दिल्ली में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

