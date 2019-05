Used Maruti Cars On Sale: मारुति सुजुकी देश की सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड है। इसकी कारों को बहुतायत पसंद किया जाता है। मारुति सुजुकी अपने यूज्ड कार सेलिंग फर्म ‘True Value’ के माध्यम से भी कारों की बिक्री करती है। इस समय True Value के आधिकारिक वेबसाइट पर Wagon R और Swift जैसी कारें महज 95,000 रुपये की शुरूआती कीमत में उपलब्ध हैं। तो आइये जानते हैं कि आप इन कारों को कैसे खरीद सकते हैं।

Swift VDI: मारुति सुजुकी की मशहूर हैचबै कार स्विफ्ट के डीजल वर्जन का सेकेंड टॉप वैरिएंट VDI इस वे​बसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। ये गाड़ी भुवनेश्वर की है और इसे बिक्री के लिए True Value के आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार ये कार 1,30,036 किलोमीटर का सफर कर चुकी है और ये 2007 का मॉडल है। इस कार की कीमत 1.35 लाख रुपये तय की गई है।

Swift LXI: मारुति सुजुकी स्विफ्ट के पेट्रोल एंट्री लेवल वैरिएंट Swift LXI भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार ये कार 2006 मॉडल है और अब तक ये कार 1,82,193 किलोमीटर चल चुकी है। इस कार को इसका पहला मालिक बेच रहा है। ये गाड़ी लखनऊ में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस कार की कीमत 1,65,000 रुपये तय की गई है।

Wagon R LXI: मारुति की बेहतरीन हैचबैक कार Wagon R का एंट्री लेवल पेट्रोल वैरिएंट भी बिक्री के लिए इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार ये कार 2013 मॉडल है और अब तक इस कार ने 1,90,007 किलोमीटर का सफर तय किया है। ये कार मुंबई में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस कार की कीमत 1,95,000 रुपये तय की गई है।

Wagon R VXI: मारुति सुजुकी Wagon R के पेट्रोल वैरिएंट का सेकेंड टॉप मॉडल VXI बेहद कम कीमत में बिक्री के लिए उपलब्ध है। ये कार भी मुंबई की है, और वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार ये कार 2010 मॉडल की गाड़ी है और अब तक ये कार 93,987 किलोमीटर का सफर कर चुकी है। इस कार की कीमत महज 95,000 रुपये तय की गई है।

नोट: इन सभी वाहनों के बारे में जानकारी मारुति सुजुकी के ‘True Value’ के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार दी गई है। इस फर्म से वाहनों को खरीदने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये कंपनी की खुद की फर्म है और यहां पर वाहनों की गुणवत्ता की जांच के बाद ही उसे बेचा जाता है।

