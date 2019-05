Used Maruti Wagon R and Swift in Cheapest Price: मारुति सुजुकी की कारें भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा पंसद की जाती है। यही कारण है कि देश के आॅटोमोबाइल मार्केट में कंपनी तकरीबन 51 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखती है। इसके अलावा मारुति सुजुकी यूज्ड कार मॉर्केट में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। कंपनी के आधिकारिक यूज्ड कार फर्म ‘True Value’ पर कंपनी की एक से बढ़कर एक शानदार कारें बेहद ही कम कीमत पर बिक रही हैं। तो आइये जानते हैं उन कारों के बारे में —

Maruti Swift VXI: कंपनी की ‘True Value’ वेबसाइट पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट के पेट्रोल वर्जन का सेकेंड मॉडल VXI बिक्री के लिए उपलब्ध है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार ये कार 2006 मॉडल की है और अब तक ये कार 1,32,963 किलोमीटर तक चल चुकी है। इस कार को इसके पहले मालिक द्वारा बेचा जा रहा है। इस कार की कीमत महज 46,500 रुपये तय की गई है।

Maruti Wagon R LXI: मारुति सुजुकी दूसरी सबसे लोकप्रिय हैचबैक कार Wagon R के पेट्रोल वर्जन का पहला मॉडल LXI भी इस वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। जानकारी के अनुसार ये कार 2005 की मॉडल है और अब तक इस कार ने 85,752 का सफर किया है। इस कार को इसके तीसरे मालिक द्वारा बेचा जा रहा है। इस कार की कीमत महज 48,000 रुपये तय की गई है।

Wagon R LXI: सेकेंड हैंड कारों की इस फेहरिस्त में ये सबसे सस्ती कार है। इसकी कीमत किसी स्मार्टफोन से भी कम है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार ये 2004 मॉडल की कार है और अब तक इसने 1,24,608 किलोमीटर का सफर किया है। इस कार को पहले मालिक द्वारा बेचा जा रहा है। इस कार की कीमत महज 26,500 रुपये तय की गई है।

नोट: इन कारों के बारे में जो भी बातें बताई गई हैं वो मारुति सुजुकी के सेकेंड हैंड कार बिक्री फर्म ‘True Value’ की आधि​कारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार है। पुरानी कारों को खरीदने से पहले दस्तावेजों और उनकी कंडीशन के बारे में पूरी तस्दीक जरूर करें। ये सभी कारें दिल्ली में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

