40 हजार में मिल जाएगी एक साथ दो Hero Splendor बाइक, नई के लिए देने होंगे इतने रुपये

Under 40,000 rs, you can buy 2 Hero Splendor Plus Bike: बीते महीने यानी फरवरी में बाइक की बिक्री में थोड़ी सुस्ती रही लेकिन इसके बावजूद Hero Splendor का जलवा बरकरार है। अगर आप नई Splendor बाइक लेते हैं तो 70 हजार रुपये से भी कम में मिल जाएगी।

हालांकि, सेकेंड हैंड में जब इस बाइक को खरीदने जाएंगे तो बेहद सस्ती कीमत में मिल जाएगी। सेकेंड हैंड कार और बाइक बेचने वाले प्लेटफॉर्म ड्रूम की वेबसाइट पर आप इस बाइक को 20 और 30 हजार रुपये के रेंज में मिल जाएगी। आज हम आपको दो ऐसी बाइक के बारे में बताएंगे जो 40 हजार की रेंज में खरीद सकते हैं।

क्या है डील: ड्रूम की वेबसाइट के मुताबिक 2006 मॉडल की बाइक Hero Splendor Plus 100cc को आप 26 हजार रुपये में खरीद सकते हैं। ये बाइक जयपुर में पहले ओनर द्वारा बेची जा रही है। पेट्रोल फ्यूल की ये बाइक 46 हजार किलोमीटर तक चल चुकी है। इसकी माइलेज 81 kmpl, इंजन 100 cc, मैक्स पावर 8.20 bhp और व्हील साइज 18 इंच है।

इसी तरह एक अन्य डील में 2006 मॉडल की Hero Splendor Plus 100cc को 14 हजार रुपये में खरीद सकते हैं। ये बाइक 25000 Km चल चुकी है। पेट्रोल फ्यूल की इस बाइक को तीसरे ओनर द्वारा दिल्ली में बेची जा रही है। इस बाइक की माइलेज भी 81 kmpl, इंजन 100 cc और मैक्स पावर 8.20 bhp है।

अगर आपकी इस बाइक को खरीदने में दिलचस्पी है तो ड्रूम की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहां मॉडल सर्च करने के बाद आपको एक टोकन अमाउंट देना होगा। ये टोकन अमाउंट रिफंडेबल है। डील किसी वजह से नहीं हो पाती है तो ये टोकन अमाउंट लौटा दिया जाएगा।

नई बाइक की क्या है कीमत: इस बाइक के बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 61,785 रुपये है। वहीं, टॉप मॉडल Splendor+ 100 million एडिशन की बात करें तो इसकी कीमत 67,095 रुपये है। ये एक्स शोरूम कीमत देश की राजधानी दिल्ली की है। नई Splendor+BS6 बाइक के डायमेंशन की बात करें तो लंबाई 2000 एमएम, चौड़ाई 720 एमएम, हाइट 1052 एमएम, Saddle हाइट 785 एमएम है।

इसके अलावा व्हीलबेस 1236 एमएम, ग्राउंड क्लीयरेंस 165 एमएम है। फ्यूल टैंक कैपिसिटी 9.8 लीटर की है। कर्ब वेट 110 kg (Kick) और 112 kg (Self) में है। इसका फ्रंट ब्रेक ड्रम 130 एमएम और रियर ब्रेक ड्रम 130 एमएम है।