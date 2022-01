TVS Star City Plus vs Hero Passion Pro: कम कीमत में स्टाइल के साथ कौन सी बाइक देगी 86 kmpl का माइलेज, जानें यहां

Best Mileage Bike खरीदना चाहते हैं वो भी कम बजट में तो यहां जानें TVS Star City Plus vs Hero Passion Pro में कौन है ज्यादा बेस्ट ऑप्शन।

TVS Star City Plus या Hero Passion Pro कौन हो सकती है कम बजट में बेहतर विकल्प. जानें यहां पूरी डिटेल। (फोटो-HERO, TVS)

पढें कार-बाइक समाचार (Carbike News). हिंदी समाचार (Hindi News) के लिए डाउनलोड करें Hindi News App. ताजा खबरों (Latest News) के लिए फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम पर जुड़ें।