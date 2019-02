इंडियन आर्मी के फैंस के लिए आई ये ‘कारगिल’ एडिशन बाइक, जानें कीमत और फीचर्स

TVS अपनी सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक TVS Star City Plus का कारगिल एडिशन लाने वाली है। इस वेरिएंट की बाइक्स डीलरशिप पर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। Kargil एडिशन टीवीएस स्टार सिटी प्लस टॉप वेरिएंट पर बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक कारगिल एडिशन और TVS Star City Plus के स्टेंडर्ड मॉडल की कीमत में कोई खास फर्क नहीं है। कारगिल एडिशन में डुअल टोन पेंटिंग स्कीम दी गई है। बाइक का ज्यादातर कलर सफेद है। हेडलैंप डार्क ग्रीन कलर की है। फ्यूल टैंक के साइड में, साइड पैनल और रियर पैनल को फौजी कलर टोन में दिया गया है। अब बाइक के लुक के बाद इसके इंजन, सेफ्टी आदि की बात करते हैं। TVS Star City Plus Kargil edition में 109.7CC का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है। बाइक में दिया गया इंजन एयर कूल्ड है। बाइक में इस इंजन के साथ 4-स्पीड वाला गियर बॉक्स दिया गया है।

इंजन की पावर की बात करें तो यह 8.4bHP की पावर जेनरेट करता है। वहीं इसका टॉर्क 8.7 न्यूटन मीटर का है। बाइक की सेफ्टी की बात करें तो इसके फ्रंट में 130mm के ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। वहीं इसके रियर में 110mm के ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। इसकी ब्रेकिंग को और अच्छा करने के लिए इसमें कंपनी ने सिंक्रोनाइज्ड ब्रेंकिंग सिस्टम (SBS) का इस्तेमाल किया है। इससे बाइक को रोकना और आसान हो जाता है।

टीवीएस मोटर कंपनी ने भारतीय रक्षा बलों के योगदान का जश्न मनाने के लिए पिछले साल जुलाई में ‘कारगिल कॉलिंग – राइड फॉर द रियल स्टार्स’ की घोषणा की थी। इस पहल के तहत, TVS मोटर कंपनी ने पूरे देश में एक साथ सवारी करने के लिए देशवासियों को आमंत्रित किया, भले ही उनके पास कोई भी वाहन क्यों न हो। यह विचार शांति, आराम और सुरक्षा के प्रमुख हिमायती होने के लिए रक्षा बलों को धन्यवाद देने के लिए था। कारगिल विजय दिवस यानि 26 जुलाई को भारत में TVS मोटर कंपनी के 3,000 से अधिक टच पॉइंट्स पर उत्सव की सवारी आयोजित की गई थी।

