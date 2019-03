Toyota Innova Crysta का मौजूदा मॉडल। (Photo- Official)

Best Resale Value Cars in India: जब भी नई गाड़ियों की खरीदने की बात होती है तो ब्रांड, डिजाइन, मेंटेनेंस के साथ साथ उनकी रीसेल वैल्यू पर भी गौर किया जाता है। नई कारों को खरीदते समय रीसेल वैल्यू पर गौर करना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि जब भविष्य में आप अपनी कार को बेचते हैं तो उस वक्त आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके।

बेहतर रीसेल वैल्यू के लिए ब्रांड, मॉडल के साथ साथ कई ऐसी बातें हैं जो किसी भी कार की दोबारा बेचने की वैल्यू को बढ़ाती हैं। मसलन उक्त मॉडल की बाजार में साख, मेंटेनेंस कॉस्ट और कंपनी द्वारा किया जाने वाले अपडेशन ये सभी बातें किसी भी कार के रीसेल वैल्यू को तय करती हैं। आज हम आपको अपने इस लेख में ऐसे ही टॉप 5 गाड़ियों के बारे में बताएंगे जो आपको सबसे बेहतर रीसेल वैल्यू देती हैं। इनमें कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जो आपको 90 प्रतिशत तक का रीसेल वैल्यू प्रदान करती है। तो आइये जानते हैं उनके बारे में —

1. Maruti Suzuki Swift Dzire: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की लोकप्रिय कार स्विफ्ट डिजायर मिड लेवल सेग्मेंट की सबसे ज्यादा बेची जाने वाली सिडान कार है। इसमें 5 लोगों की बैठने की सुविधा है और अपने शानदार माइलेज के चलते ये कार खासी लोप्रिय है। इसका पेट्रोल वैरिएंट तकरीबन 20 किलोमीटर प्रतिलीटर और डीजल वैरिएंट 27 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज प्रदान करता है। यदि आपके पास 3 साल पुरानी स्विफ्ट डिजायर हो तो आप 80% तक रीसेल वैल्यू पा सकते हैं। यानी कि इस कार के लिए आपको 4.50 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक आसानी से मिल सकता है।

2. Maruti Suzuki Swift: मारुति की मशहूर हैचबैक कार स्विफ्ट को कंपनी ने कई बार अपडेट किया है। बीते साल कंपनी ने स्विफ्ट के नए जेनरेशन को लांच किया था। बेहतरीन एक्सटीरियर और इंटीरियर के साथ साथ कंपनी ने इसमें कई उपयोगी फीचर्स को भी शामिल किया है। इसके अलावा माइलेज के मामले में भी ये कार काफी शानदार है। 3 साल पुरानी स्विफ्ट कार पर आपको तकरीबन 85 प्रतिशत तक का रीसेल वैल्यू मिल सकता है। यानी कि यह कार आपको 4.50 लाख रुपये से लेकर 5.50 लाख रुपये तक दे सकती है।

3. Toyota Fortuner: जापानी कार निर्माता कंपनी टोयोटा की प्रीमियम एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर इस समय देश भर में खासी मशहूर है। लो मेंटेनेंस, आरामदेह सफर और अत्याधुनिक फीचर्स से लैस इस एसयूवी की मांग काफी ज्यादा है। कंपनी ने जब इस एसयूवी को भारतीय बाजार में पहली बार पेश किया था उस वक्त इसकी कीमत 20 लाख रुपये से शुरू होती थी लेकिन समय के साथ इस एसयूवी को कंपनी ने कई बार अपडेट किया और आज इसकी कीमत 27.58 लाख रुपये से लेकर 33.28 लाख रुपये तक पहुंच गई है। इस एसयूवी की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है यही कारण है कि ये एसयूवी रीसेल वैल्यू भी काफी देती है। यदि आपकी फॉर्च्यूनर तकरीबन 3 साल पुरानी है और आपने से अच्छे से मेंटेन किया है तो ये आपको तकरीबन 85% तक का रीसेल वैल्यू प्रदान करती है।

4. Maruti Suzuki Ertiga: मारुति की इकलौती एमपीवी मारुति सुजुकी अर्टिगा भी भारतीय बाजार में खासी मशहूर है। कम कीमत, बेहतर इंजन और 7 लोगों के बैठने की सुविधा के चलते अर्टिगा को लोग काफी पसंद करते हैं। एमपीवी सेग्मेंट में टोयोटा इनोवा के बाद सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली कार अर्टिगा ही है। बहुउपयोगी होने के कारण ये एमपीवी एक्सशोरूम की कीमत के अनुसार आपको तकरीबन 88% तक का रीसेल वैल्यू प्रदान करती है।

5. Toyota Innova: जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया कि एमपीवी सेग्मेंट में टोयोटा इनोवा सबसे शिर्ष पर है। कंपनी ने भारतीय बाजार में पहली बार 24 फरवरी 2005 को इनोवा को लांच किया था। उस वक्त इसके पेट्रोल वैरिएंट की शुरूआती कीमत 6.82 लाख रुपये एक्सशोरूम तय की गई थी। समय के साथ कंपनी ने इसे कई बार अपडेट किया और आज बाजार में इनोवा क्रिस्टा मौजूद है। जिसकी शुरुआती कीमत 14.83 लाख रुपये है। ये भी एक लो मेंटेनेंस कार है और बहुउपयोगी होने के नाते आज भी इसका दबदबा कायम है। यदि आपके पास 3 साल पुरानी टोयोटा इनोवा है और बिना किसी डेंट या फिर नुकसान के आपने अच्छी तरह से इसे मेंटेन किया है तो ये कार आपको तकरीबन 90% तक का रीसेल वैल्यू प्रदान करती है।

