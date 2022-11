Top 3 Best Selling Compact SUV October: Tata Nexon बनी अक्टूबर की बेस्ट सेलिंग, यहां जानें टॉप 3 कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिटेल

Best Selling Compact SUV में आज हम बात कर रहे हैं उन एसयूवी की जिन्हें अक्टूबर के महीने में लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया जिसमें टाटा नेक्सन से लेकर हुंडई क्रेटा तक शामिल हैं।

Tata Nexon अक्टूबर में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी बनी है जिसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल हैं। (फोटो- TATA MOTORS)

