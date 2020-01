Tesla Model 3 Electric Car: अब तक आपने कार में एडवांस कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में ही सुना होगा, जो कि अब ज्यादातर कारों में देखने को मिल रही है। लेकिन अब ऐसी कार भी आ चुकी है जो कि सड़क पर ड्राइविंग के समय पैदल चलने वाले यानी पैडेस्ट्रीयन से भी बात करेगी। दुनिया भर में अपनी एडवांस तकनीक वाले वाहनों को पेश करने के लिए मशहूर Tesla Inc, के सीईओ एलन मस्क ने ऐसी ही एक कार का वीडियो ट्वीटर पर शेयर किया है।

बता दें कि, Elon Musk आये दिन सोशल मीडिया पर अपने नई तकनीक और वाहनों के लिए चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होनें अपनी इलेक्ट्रिक साइबर ट्रक को दुनिया के सामने पेश किया था, जिसने तकनीकी की दुनिया में खासी सुर्खियां बटोरी थी। अब उन्होनें एक Tesla Model 3 कार का वीडियो ट्वीटर पर अपलोड किया है, जिसमें ये कार पैडेस्ट्रीयन को निर्देशित करती हुई नजर आ रही है।

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, कार ड्राइविंग के दौरान एक रिकॉडेड स्पीच दे रही है। हालांकि कंपनी की तरफ से अभी इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है कि, ये स्पीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा संचालित की जा रही है, या फिर रिकॉडेड ऑडियो है। सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही इस वीडियो को दुनिया भर से शानदार रिस्पांस मिल रहा है।

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa

— Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2020