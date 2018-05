बंद कर दीं टाटा ने अपनी ये दो कार, आनंद महिंद्रा ने कहा “मैं उदास हूं”

टाटा ने जिन कारों से पैसेंजर सेगमेंट में कदम रखा और यहां तक पहुंची है आज भी उन कारों की झलक टाटा की नई कारों में दिखाई देती है। टाटा ने इन कारों को इनकी सेल की वजह से बंद किया है। SIAM के डेटा के मुताबिक नए वित्त वर्ष में अभी तक टाटा की इन कारों की एक यूनिट भी नहीं बनाई गई है। यह कारें Tata Indica और Tata Indigo eCS हैं। इन कारों के बंद होने का मलाल महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा को भी है। इन कारों के बंद होने की खबर आने के बाद आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया कि इंडिका के बंद होने पर मैं उदास हूं। यह एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट था और लोकल कनवेंस के लिए प्रेरणा थी। SIAM द्वारा जारी डेटा के मुताबिक, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018 में इंड‍िका की 2,583 यून‍िट्स और इंड‍िगो की 1,756 यून‍िट्स बेची। इस वजह से अप्रैल 2018 में दोनों कारों का न कोई प्रॉडक्‍शन हुआ, न ही ये बेची गईं।

इसके बंद होने की खबर बताते हुए टाटा ने कहा कि मार्केट में हो रहे बदलाव और टाटा के नए और बेहतर डिजाइन को देखते हुए इंडिका और इंडिगो को कारों को बंद करने का फैसला लिया गया है। यह प्रॉडक्ट लाइफसाइकल में आम बात है। टाटा की इंडिका भारत में टाटा के लिए आइकॉनिक कार थी। इस कार को पहली बार टाटा ने 1998 जिनेवा मोटर शो में पेश किया था। यह कार उन लोगों के लिए खास थी जो छोटी कार की जगह हैचबैक लेना चाह रहे थे। टाटा इंडिका भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी कार है। जब से यह लॉन्च हुई तब से कंपनी के उत्पाद लाइन-अप में आगे रही।

I feel a tinge of sadness at the passing of the Indica. It was a ground-breaking project and an inspiration for local innovation… https://t.co/xT9Orc1IfY

— anand mahindra (@anandmahindra) May 23, 2018