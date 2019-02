Tata Altroz प्रीमियम हैचबैक सेग्मेंट में सबसे कड़ी टक्कर मारुति बलेनो को देगी। (Photo- YouTube Official)

Tata Altroz to be launch soon: देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी अगली प्रीमियम हैचबैक कार का टीजर जारी किया था। इस कार को कंपनी को कंपनी पहली बार 45एक्स कोडनेम दिया था। लेकिन अब इस कार के नाम से पर्दा उठ गया है। कंपनी द्वारी जारी बयान के मु​ताबिक इस कार का आधिकारिक नाम Tata Altroz होगा।

Tata Altroz के नाम के पीछे भी एक कहानी है। जैसा कि कंपनी के टीजर वीडियो में कहा गया था कि इस कार का नाम एक चिड़िया के नाम से प्रेरित होगा। तो कंपनी ने इस कार को अल्बट्रॉस नाम की समुद्री चिड़िया के नाम से प्रेरित होकर नाम दिया है। इस कार के बारे में कंपनी ने कहा है कि ये अरबन कार के लिए एक प्रीमियम हैचबैक के तौर पर नई परिभाषा लिखेगा।

टाटा 45 एक्स का कॉन्सेप्ट वर्जन, जिसे वीडियो के जरिए कंपनी ने जारी किया है। (Photo- YouTube Official) टाटा 45 एक्स का कॉन्सेप्ट वर्जन, जिसे वीडियो के जरिए कंपनी ने जारी किया है। (Photo- YouTube Official)

इस बारे में कंपनी के पैसेंजर वीइकल बिजनेस यूनिट के प्रेज़िडेंट मयंक पारीख ने कहा,’हम अपनी आने वाली कार Tata Altroz को लेकर काफी उत्साहित हैं। यह कार प्रीमियम हैचबैक कार सेग्मेंट में सबसे बेहतर होगी। इस कार को खास तौर पर प्रीमियम डिजाइन दिगया गया है इसके अलावा इसमें आधुनिक तकनीक और फीचर्स को शामिल किया गया है।’

अब कंपनी इसके प्रोडक्शन वर्जन को आगामी 2019 Geneva Motor Show में प्रदर्शित करेगी। बता दें कि, जेनेवा मोटर शो अगले महीने आयोजित होगा। इसके अलावा इस कार में कंपनी ने मल्टी-स्पोक डिजाइन वाले एलॉय व्हील का प्रयोग किया है। जो कि इस कार की खूबसूरती को और भी बेहतर बनाते हैं।टाटा मोटर्स प्रीमियम हैचबैक सेग्मेंट में अपनी खास पहचान बनाने के लिए इस कार में उच्च गुणवत्ता वाले मैटेरियल और आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर रही है।

इतना ही नहीं इस कार को कंपनी दो अलग अलग इंजन विकल्प के साथ बाजार में उतारेगी। एक वैरिएंट मेंं कंपनी 1.2 लीटर की क्षमता पेट्रोल इंजन प्रयोग करेगी और दूसरे में 1.5-लीटर की क्षमता टर्बो डीजल प्रयोग किया जायेगा। इसी इंजन का प्रयोग कंपनी ने नेक्सॉन में भी किया है। प्रीमियम सेग्मेट में होने के बावजूद कंपनी इसके माइलेज को बेहतर रखेगी जिसके लिए कंपनी पेट्रोल वर्जन में माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम का प्रयोग कर रही है।

