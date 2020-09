Used Second Hand Bikes In Cheapest Price: भारतीय बाजार में हाल ही में नए BS6 मानक को लागू किए जाने के बाद दोपहिया वाहनों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में कम्यूटर सेग्मेंट की बाइक्स भी लोगों के बजट के बाहर होती नजर आ रही है। ऐसे में यदि आप कम कीमत में बेहतर बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो आप शॉपिंग कमर्शियल वेबसाइट Droom से यूज्ड और पुरानी बाइक्स का चयन कर सकते हैं। इस समय इस वेबसाइट पर बेहद ही कम कीमत में Hero Splendor और Pulsar जैसी बाइक्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। तो आइये जानते हैं इन बाइक्स के बारे में –

TVS Star City: यह बाइक अपने खास स्पोर्टी लुक के साथ ही बेहतर माइलेज के लिए भी मशहूर है। Droom वेबसाइट पर इसका एक मॉडल बिक्री के लिए उपलब्ध है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार यह बाइक 2009 का मॉडल है और अब तक 35,000 किलोमीटर तक चल चुका है। इस बाइक को इसके पहले मालिक द्वारा बेचा जा रहा है, इसकी कीमत महज 12,100 रुपये तय की गई है।

Hero Splendor Pro: हीरो की बेस्ट सेलिंग बाइक Splendor Pro भी इस वेबसाइट पर बिकी के लिए उपलब्ध है। दी गई जानकारी के अनुसार यह 2012 का मॉडल है और अब तक यह बाइक 29,494 किलोमीटर तक चल चुकी है। इस बाइक को असके दूसरे मालिक द्वारा बेचा जा रहा है। इस बाइक के साथ एडिश्नल वारंटी भी दी जा रही है। इसकी कीमत 11,500 रूपये तय की गई है।

Bajaj Pulsar: देश की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो की बेस्ट सेलिंग स्पोर्ट बाइक पल्सर भी इस वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। दी गई जानकारी के अनुसार यह बाइक 2012 का मॉडल है और इसे इसके पहले मालिक द्वारा बेचा जा रहा है। अब तक यह बाइक 29,451 किलोमीटर तक चल चुकी है। इस बाइक की कीमत 11,500 रुपये तय की गई है।

नोट: यहां पर बाइक्स के बारे में जो भी बातें बताई गई हैं वो Droom वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार है। पुराने वाहन खरीदने से पहले उनकी कंडीशन और दस्तावेजों के बारे में पूरी तस्दीक करना बेहद ही जरूरी होता है। बिना वाहन मालिक से मिले और वाहन को देखे किसी भी तरह का ऑनलाइन पैसों का लेनदेन न करें। यह सभी बाइक्स दिल्ली में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

