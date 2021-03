महंगा होता जा रहा बुलेट का शौक, 45 हजार रुपये के बजट में खरीदने का ये है तरीके

Second Hand Royal Enfield Bikes in Delhi under 45000 rs: आमतौर पर देखा गया है कि बाइक का शौक रखने वाले लोगों की पहली पसंद Royal Enfield बुलेट होती है। हालांकि, बीते कुछ महीनों में बुलेट की कीमतों में इजाफा हो रहा है। लेकिन हम आपको एक सस्ती डील के बारे में बताएंगे।

दरअसल, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेचने वाले प्लेटफॉर्म Olx पर Royal Enfield बुलेट सिर्फ 45 हजार रुपये के रेंज में मिल रही है। Olx की वेबसाइट के मुताबिक साल 2000 की ये बुलेट 47,000 किलोमीटर चल चुकी है। इसकी कंडीशन बढ़िया बताई गई है। ये डील दिल्ली के तिलक नगर में है। बुलेट के रंग की बात करें तो ग्रीन है।

वेबसाइट पर बुलेट की डिटेल इससे ज्यादा नहीं दी गई है लेकिन सेलर से बातचीत करने का विकल्प है। अगर आपकी डील में दिलचस्पी है तो olx.in की वेबसाइट पर विजिट कर सेलर से बात कर सकते हैं। सेलर ने इसके बेचने की वजह पार्किंग की समस्या बताई है।

आपको बता दें कि बुलेट 350 रॉयल एनफील्ड की एंट्री-लेवल मोटरसाइकिल है, और यह बाइक वर्तमान में दो वैरिएंट- स्टैंडर्ड और इलेक्ट्रिक स्टार्ट में उपलब्ध है। इसकी कीमतों में लगातार दो महीनों से बढ़ोतरी हो रही है। बीएस 6 एमिशन नॉर्म्स के अनुसार अपडेट होने पर कीमत 1.21 लाख रुपये थी।

हालांकि, अब बढ़ी हुई कीमतों के बाद शुरुआती कीमत 1.30 लाख रुपये(एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) हो गई है। बुलेट 350 के फीचर्स की बात करें तो 346 सीसी के सिंगल-सिलेंडर फोर-स्ट्रोक इंजन के साथ मिलती है। इसके इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।