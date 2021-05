Mahindra Scorpio SUV कार को मात्र 3 लाख में खरीदने का मौका, जानिए कहां और कैसे

स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यानी एसयूवी ऑटो सेक्टर का एक ऐसा कार सेगमेंट है जिसकी मा मांग हाल के वर्षों में भारत में बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस एसयूवी कार के मामले में भारत में टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों ने खासी पकड़ बनाई हुई है।

जिसमें बात अगर महिंद्रा के बारे में की जाए तो इनकी एसयूवी कारों को खास पसंद किया जाता है जिसमें बोलेरो और स्कॉर्पियो शामिल हैं। स्कॉर्पियो महिंद्रा की एक ऐसी एसयूवी है जिसको भारत के शहरी इलाकों के साथ साथ इसकी ग्रामीण इलाकों में भी जबरदस्त मांग देखने को मिलती है।

इन एसयूवी कारों की सिर्फ बॉडी ही भारी नहीं होती बल्कि इनकी कीमत भी काफी भारी होती है जिसके चलते उनको पसंद करने वाले लोग भी कई बार कम बजट के चलते इनको नहीं खरीद पाते।

ऐसे ही लोगों का ध्यान रखते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा ऑफर जिसमें आप अपनी पसंद की महिंद्रा स्कॉर्पियो को 12 लाख के बजाय सिर्फ 3 लाख में खरीद सकेंगे।

आज महिंद्रा स्कॉर्पियो पर ऑफर आया है सेकेंड हैंड सामान बेचने वाली वेबसाइट OLX.IN से जिसके कार सेक्शन में इसको लिस्ट किया गया है। तो आइए देर न करते हुए जानते हैं क्या है इस कार की पूरी डिटेल और कैसे घर ले जा सकेंगे इसको बजट के अंदर। (ये भी पढ़ें– भारत की टॉप 5 CNG कार जो दिलाएंगी पेट्रोल के बढ़ते दाम से आजादी)

वेबसाइट पर जिस कार को लिस्ट किया गया है उसका मेकिंग ईयर 2012 है और इसका वेरिएंट एसएलई है। इस कार का ट्रांसमिशन मैनुअल है और ये अभी तक 1,29,654 किलोमीटर चल चुकी है।

कार की ओनरशिप सेकेंड है और ये कार हरियाणा के HR26 आरटीओ में रजिस्टर्ड है। इस कार को राजन नामक यूजर ने सेल के लिए लिस्ट किया है जिनकी लोकेशन न्यू कॉलोनी, गढ़ी हरसरू हरियाणा है।

कार सेलर के मुताबिक कार के इंजन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और कार का इंटीरियर और एक्सटीरियर भी एकदम ठीक है। अगर आप इस कार को खरीदने के इच्छुक हैं तो वेबसाइट पर जाकर सीधा सेलर के साथ बात कर सकते हैं और इस कार की कीमत को नेगोशिएट भी कर सकते हैं।

आवश्यक सूचना: किसी भी सेकेंड हैंड कार को खरीदने से पहले उसके पेपर, सर्विस रिकॉर्ड, एक्सीडेंट हिस्ट्री, और दूसरी तरह के वाद विवाद की पूरी जांच कर लें। साथ ही खुद या किसी मैकेनिक के जरिए कार की कंडीशन की जांच भी जरूर कर लें ताकि भविष्य में आपको किसी तरह का जोखिम या परेशानी न उठानी पड़े।

Second hand Mahindra Scorpio SUV in 3 lakhs, know the full details of the car and the deal-Mahindra Scorpio SUV कार को मात्र 3 लाख में खरीदने का मौका, जानिए कहां और कैसे