Honda Activa: आधी कीमत पर खरीद कर पाएं पूरे साल की वारंटी, साथ में मनी बैक गारंटी भी देगी कंपनी

Honda Activa खरीदना चाहते हैं लेकिन बजट कम है। तो पढ़ें ये ऑफर जिसमें ये कंपनी दे रही है इसको आधी कीमत पर खरीदने का मौका।

देश में जब टू-व्हीलर सेक्टर के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर की बात होती है तो हमारे सामने होंडा एक्टिवा का नाम आता है। जो अपनी माइलेज और परफॉर्मेंस के लिए पसंद किया जाता है।

अगर आप भी इस स्कूटर को पसंद करते हैं तो इसको खरीदने के लिए आपको 69,080 रुपये से लेकर 72,325 रुपये खर्च करने होंगे। लेकिन हम यहां आपको उस ऑफर की जानकारी दे रहे हैं जिसमें आप इसको आधी से कम कीमत पर खरीद सकते हैं।

लेकिन उस ऑफर की डिटेल जानने से पहले आप इस होंडा एक्टिवा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी ले लीजिए। होंडा एक्टिवा अपनी कंपनी का नंबर वन स्कूटर है जिसको कंपनी ने तीन वेरिएंट में लॉन्च किया है।

इस एक्टिवा में 109.51 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह इंजन 7.79 पीएस की पावर और 8.79 पीएस का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इस स्कूटर का ट्रांसमिशन ऑटोमैटिक है।

होंडा एक्टिवा के फीचर्स की बात की जाए तो इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच, साइलेंट एलआईडी एक्टर्नल विद एसीजी, ईएसपी टेक्नोलॉजी इंजन किल स्विच फ्यूल गॉज, लो बैटरी इंडिकेटर और पास लाइट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

एक्टिवा की माइलेज को लेकर कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर 60 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है जो ARAI प्रमाणित है।

ब्रेकिंग सिस्टम में इस स्कूटर के फ्रंट व्हील और रियर व्हील दोनों में ड्रम ब्रेक दिया गया है। एक्टिवा की पूरी डिटेल जानने के बाद अब जान लीजिए इस पर मिलने वाले ऑफर की डिटेल।

दरअसल, सेकेंड हैंड कार बेचने वाली ऑनलाइन वेबसाइट CARS24 ने अपनी साइट पर एक होंडा एक्टिवा को लिस्ट किया जहां इसकी कीमत महज 31 हजार रुपये रखी गई है।

वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस स्कूटर का मॉडल 2014 का है। इसकी ओनरशिप फर्स्ट है। ये अब तक 58,242 किलोमीटर चल चुका है। इसका रजिस्ट्रेशन दिल्ली के DL-11 आरटीओ ऑफिस में है।

इस एक्टिवा को खरीदने पर कंपनी आपको एक साल की वारंटी देगी जिसके साथ आपको सात दिन की मनी बैक गारंटी भी मिलेगी।

इस मनी बैक गारंटी के मुताबिक, इस स्कूटर को खरीदने के सात दिनों में ये आपको पसंद न आए या इसमें कोई खराबी निकलती है। तो आप इसको कंपनी में वापस कर सकते हैं। जिसके बाद कंपनी आपके बिना किसी सवाल जवाब या बिना किसी कटौती के आपका पूरा पैसा वापस कर देगी।

Second Hand Honda Activa in Rs 31 thousand with 12 Months Warranty and 7 Days Money Back Guarantee Plan

Honda Activa: आधी कीमत पर खरीद कर पाएं पूरे साल की वारंटी, साथ में मनी बैक गारंटी भी देगी कंपनी

(ये भी पढ़ें- पेट्रोल सूंघ कर चलती हैं ये टॉप 3 बाइक, देती हैं 100 kmpl तक का माइलेज)

https://www.jansatta.com/business/car-bike/top-3-bikes-in-india-that-give-mileage-up-to-100-kmpl-bajaj-ct100-platina-110-tvs-star-city-plus/1775325/

(ये भी पढ़ें- एक बार टैंक फुल करने पर दिल्ली से कश्मीर पहुंचा देगी, ये दमदार माइलेज वाली बाइक)

https://www.jansatta.com/business/car-bike/bajaj-ct-100-bajaj-ct-100-price-bajaj-ct-100-features-bajaj-ct-100-mileage-bajaj-ct-100-specifications/1773990/