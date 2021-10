मात्र 21 हजार में 1 साल की वारंटी के साथ खरीदें Honda Activa, पसंद न आने पर कंपनी करेगी पूरे पैसे वापस

Honda Activa देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है जो सितंबर महीने में भी पहले स्थान पर रहा है। अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो ये कंपनी दे रही है इस स्कूटर को महज 21 हजार रुपये में खरीदने का ऑफर।

टू-व्हीलर सेक्टर के स्कूटर सेगमेंट को अब लोग बाइक की तरह ही पसंद करने लगे हैं जिसकी बड़ी वजह है कंपनियों द्वारा इस सेगमेंट में माइलेज वाले आकर्षक स्कूटर लॉन्च करना।

जिसमें आज हम बात कर रहे हैं देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर होंडा एक्टिवा के बारे में जो अपनी कंपनी का बेस्ट सेलिंग स्कूटर है। अगर आप इसे शोरूम से खरीदते हैं तो इसके लिए आपको 69,080 रुपये से लेकर 72,325 रुपये खर्च करने होंगे।

आपके पास इतना बड़ा बजट नहीं है तो यहां हम इस होंडा एक्टिवा पर उस ऑफर के बारे में बता रहे हैं जिसमें आप इस स्कूटर को महज 20 हजार रुपये में घर ले जा सकते हैं।

लेकिन इस ऑफर को जानने से पहले आप इस होंडा एक्टिवा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की पूरी डिटेल जान लीजिए। होंडा एक्टिवा अपनी कंपनी का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्कूटर है जिसके चार वेरिएंट मार्केट में उतारे गए हैं।

इस स्कूटर में कंपनी ने 109.51 सीसी का इंजन दिया है जो फैन कूल्ड तकनीक पर आधारित एसआई इंजन है। यह इंजन 7.79 पीएस की पावर और 8.79 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस स्कूटर का ट्रांसमिशन ऑटोमैटिक है।

स्कूटर की माइलेज को लेकर कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर 60 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। होंडा एक्टिवा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की डिटेल जानने के बाद अब आप इस स्कूटर पर दिए जा रहे ऑफर को जान लीजिए।

दरअसल, ये ऑफर दिया है सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचने वाली वेबसाइट CARS24 ने जिसने अपनी साइट पर इस स्कूटर को लिस्ट किया है जिसकी कीमत रखी गई है महज 21 हजार रुपये।

वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, इस स्कूटर का मॉडल ईयर 2014 है और इसकी ओनरशिप सेकंड है। स्कूटर अब तक 29,103 किलोमीटर चल चुका है। इसका रजिस्ट्रेशन हरियाणा के HR-51 आरटीओ ऑफर में दर्ज है।

इस स्कूटर को खरीदने पर कंपनी 1 साल की वारंटी के साथ 7 दिन की मनी बैक गारंटी भी दे रही है। इस मनी बैक गारंटी के मुताबिक, इस स्कूटर को खरीदने के साथ दिन में पसंद न आने पर आप इसे कंपनी में वापस कर सकते हैं।

इस होंडा एक्टिवा को वापस करने के बाद कंपनी बिना किसी सवाल जवाब और बिना किसी कटौती के आपको आपकी पूरी पेमेंट वापस कर देगी।