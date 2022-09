देश के कार सेक्टर में हाल के वर्षों में 7 सीटर एमपीवी की डिमांड में काफी तेजी आई है जिसे देखते हुए कार निर्माता कंपनियों ने कम से कम कीमत के अंदर इस सेगमेंट में नई कारों को लॉन्च करना शुरू कर दिया है।

इस सेगमेंट में मौजूद तमाम एमपीवी में हम बात कर रहे हैं Datsun GO Plus के बारे में जो इस सेगमेंट की सबसे सस्ती 7 सीटर कार है और इसे कम कीमत के अलावा माइलेज, फीचर्स और डिजाइन के लिए भी पसंद किया जाता है।

Datsun GO Plus Price

डैटसन गो प्लस की शुरुआती कीमत 4.26 लाख रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) है जो इसके टॉप वेरिएंट में जाने पर 7 लाख रुपये (एक्स शोरूम) हो जाती है।

इस एमपीवी का एक्स शोरूम प्राइस जानने के बाद आप जान लीजिए इसके सेकेंड हैंड मॉडल्स को आधी से कम कीमत में खरीदने के विकल्पों की पूरी डिटेल के साथ इस एमपीवी की पूरी डिटेल।

Second Hand Datsun GO Plus को खरीदने का पहला ऑफर DROOM वेबसाइट पर दिया गया है। यहां इस कार का 2017 मॉडल लिस्ट किया गया है जो दिल्ली नंबर पर रजिस्टर्ड है। इस कार के लिए 2.45 लाख रुपये कीमत तय की गई है और इसे खरीदने पर आपको फाइनेंस प्लान भी मिल सकता है।

Datsun GO Plus Second Hand मॉडल खरीदने के लिए दूसरा ऑफर OLX वेबसाइट से लिया गया है। यहां इस कार कार दिल्ली नंबर वाला 2016 मॉडल लिस्ट किया गया है। इस कार के लिए 2 लाख रुपये कीमत तय की गई है लेकिन इसके साथ कोई फाइनेंस प्लान या दूसरा ऑफर नहीं मिलेगा।

Used Datsun GO Plus पर मिलने वाला तीसरा ऑफर CARTRADE वेबसाइट ले लिया गया है। यहां इस कार का दिल्ली नंबर पर रजिस्टर्ड 2018 मॉडल लिस्ट किया गया है। इस एमपीवी की कीमत 2.60 लाख रुपये रखी गई है और इसे खरीदने पर कोई प्लान या लोन नहीं मिलेगा।

सेकेंड हैंड 7 सीटर डैटसन गो प्लस पर मिलने वाले इन ऑफर्स के बारे में जानने के बाद आप जान लीजिए इस कार के इंजन, माइलेज फीचर्स की डिटेल।

Datsun GO Plus Engine and Transmission

डैटसन ने इस एमपीवी में 4 सिलेंडर वाला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया है। यह इंजन 77 पीएस की पावर और 104 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन को जोड़ा गया है।

Datsun GO Plus Features

फीचर्स की बात करें तो इसमें कीलेस एंट्री, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी वाला 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मैनुअल एसी, हीटर और 14 इंच के अलॉय व्हील रियर पार्किंग सेंसर, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ईबीडी और फ्रंट सीट पर डुअल एयरबैग जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है।

Datsun GO Plus Mileage

डैटसन गो प्लस की माइलेज को लेकर कंपनी दावा करती है कि ये एमपीवी 19.02 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। इस माइलेज को ARAI द्वारा प्रमाणित किया गया है।