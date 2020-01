Royal Enfield Classic 500 :देश की प्रमुख परफॉर्मेंस बाइक निर्माता कंपनी रॉयल एनफील्ड भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय बाइक Classic 500 के ट्रिब्यूट एडिशन को 10 फरवरी को लॉन्च करने जा रही है। बता दें, ट्रिब्यूट ब्लैक स्पेशल एडिशन कंपनी की तरफ से 500 सीसी इंजन की बाइक्स के लिए ट्रिब्यूट होगा। जिसे “The Last of the 500” नाम दिया गया है।

1 अप्रैल 2020 से लागू होने वाले नए मानकों के अनुरुप सभी वाहन देश में बीएस6 कंम्प्लाइंट होंगे ऐसे में रॉयल एनफील्ड ने अपनी 500cc की बाइक्स को अपडेट ना करने की घोषणा करते हुए इस इंजन को बंद करने की घोषणा कर दी है। वहीं कंपनी अपने प्रोडक्ट लाइन अप को लगाातर बीएस6 कंम्प्लाइंट कर लॉन्च कर रही है। जिसमें BS6 Classic 350 कंपनी का पहला प्रोडक्ट रहा जिसे नए मानकों के अनुरुप लॉन्च किया गया इसके साथ ही BS6 Himalayan को नए कलर विकल्प, एबीएस के साथ उतारा गया है।

इसके अलावा कंपनी अपनी नेक्स्ट जेनरेशन Classic, Bullet और Thunderbird पर भी काम कर रही है, जिसे कई बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। जिन्हें इस साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। बता दें, कंपनी अपने 346cc इंजन को BS6 कंम्प्लाइंट कर जारी रखेगी। वहीं 499cc को बीएस6 कंम्पलाइंट नहीं किया जाएगा।

Classic 500 का यह स्पेशल एडिशन क्लासिक 500cc की बाइक्स के लिए श्रद्धांजलि होगा। जो भारत में 10 फरवरी से ऑनलाइन बेचा जाएगा। इस एडिशन को काफी सीमित संख्या में तैयार किया गया है। जो ग्राहक इस ब्लैक स्पेशल एडिशन को खरीदना चाहते हैं वह रॉयल एनफील्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

माना जा रहा है कि इस एडिशन की कुल 500 यूनिट्स को रोल आउट किया जाएगा। जिसके स्टेल्थ ब्लैक वेरिएंट पर फ्रंट और रियर के साथ-साथ फ्यूल टैंक और रिम्स के आसपास ऑरेंज एक्सेंट की फिनिश दिखाई दे रही है। बता दें, इस बाइक में मिलने वाला 499cc का फ्यूल-इंजेक्टेड फोर-स्ट्रोक ट्विन-स्पार्क इंजन 5,250 आरपीएम पर 27.2 बीएचपी की पावर और 4,000 आरपीएम पर 41.3 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है।

बता दें, हाल ही में रॉयल एनफील्ड ने भारतीय बाजार में अपने दूसरे वाहन Himalayan को BS6 कंम्प्लाइंट कर लॉन्च कर दिया है, नए BS6 हिमालयन की कीमत 1.87 लाख रुपये से 1.91 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) तक तय की गई है।

