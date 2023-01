Royal Enfield Super Meteor 650 Vs Kawasaki Vulcan S: कीमत, इंजन और माइलेज में कौन किस पर भारी, पढ़ें कंपेयर रिपोर्ट

Cruiser Bike Compare में जानें Royal Enfield Super Meteor 650 Vs Kawasaki Vulcan S में कौन सी बाइक हो सकती है आपके बजट में फिट।

Royal Enfield Super Meteor 650 और Kawasaki Vulcan S दोनों क्रूजर बाइक के दोनों व्हील में डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल एबीएस दिया गया है। (ROYAL ENFIELD, KAWASAKI)

पढें कार-बाइक (Carbike News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram