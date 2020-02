Renault Electric Car Twingo ZE: फ्रांस की वाहन निर्माता कंपनी रेनो ने हाल ही में समाप्त हुए मोटर शो में अपने कई वाहनों के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी पेश किया। जिसमें कंपनी की इलेक्ट्रिक कार भी शामिल रही। फिलहाल आपको बता दें, फ्रांसीसी कार निर्माता ने बीते दिन फुली इलेक्ट्रिक कार Twingo Z.E को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। Twingo Z.E कंपनी की अंतरराष्ट्रिय बााजर में सेल होने वाली Twingo हैचबैक का इलेक्ट्रिक मॉडल है, जो इस समय अपनी थर्ड जेनरेशन में है।

Renault Twingo एक रियर-इंजन्ड, रियर-व्हील ड्राइव से लैस छोटी हैचबैक कार है, वहीं कंपनी द्वारा पेश की गई Twingo Z.E रेनो की सातवीं पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार है। बता दें, इस कार को शहर में ड्राइविंग के लिए एक सस्ती ईवी होने के उद्देश्य से पेश किया गया है। वर्तमान में रेनो Twizy quadricycle, the Zoe, the Kangoo Z.E. और Master Z.E vans, the Samsung SM3 Z.E और K-ZE नाम से चीन में कई इलेक्ट्रिक वाहन सेल करता है।

ICE Twingo में 1.0-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड और 0.9-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसके 0.9-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन को अब इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा बदल दिया गया है जो 81 hp का अधिकतम पावर और 160 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। स्पीड की बात करें तो Twingo केवल 4 सेकंड में 0 से 50 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ने में सक्षम है, वहीं इस कार की टॉप स्पीड 135 किमी प्रति घंटे है।

इस EV में 22 kWh की लिथियम-आयन बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है, जो WLTP City test cycle के मुताबिक सिंगल रेंज में 250 किमी तक चल सकती है। वहीं इस कार को 2.3 kW के चार्जर की मदद से 0 से 100% तक चार्ज करने में लगभग 13 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा, हालांकि इसे फास्ट चार्जिंग के माध्यम से 3.7 kW वालबॉक्स चार्जर से 8 घंटे में पूरी तरह से चार्ज किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि 11 kW के चार्जर से इस कार को महज 2 घंटे 10 मिनट में 80% तक चार्ज किया जा सकता है। वहीं 22 kW के चार्जर से यह महज 63 मिनट में चार्ज हो जाएगी।

