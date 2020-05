Best MPV’s In India: भारत में बीते कुछ वर्षो में MPV सेगमेंट तेजी से उभर कर सामने आया है, इस सेगमेंट की शुरुआत टोयोटा इनोवा द्वारा की गई थी। जिसके बाद मारुति ने इस सेगमेट में एर्टिगा लॉन्च की थी। इस सेगमेंट की गाड़ियों में 7 यात्रियों को आसानी से बैठाया जा सकता है। यानी ये गाड़ियां एसयूवी की तुलना में एक अच्छा विकल्प हो सकती है। हालांकि यह आपकी पसंद और जरूरत पर निर्भर करता है। फिलहाल आपको बताते हैं मार्केट में मौजद कुछ सस्ती 7 सीटर गाड़ियों के बारे में:

Renault Triber: हमारी सूची में सबसे पहला नाम रेनो की ट्राइबर का है, इस कार को फुल एमपीवी नहीं कहा जा सकता लेकिन 7 सीटर होने के चलते यह कार एक एमपीवी का एहसास देती है, वहीं यह मार्केट की सबसे सस्ती 7 सीटर कार भी है। जिसकी शुरुआती कीमत 4.99 लाख रुपये से लेकर 7.22 लाख रुपये तक रखी गई है। ट्राइबर CMF-A प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसके सभी वैरिएंट में समान 1.0-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 3-सिलेंडर युक्त पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 72hp की पावर और 92nm का टार्क जेनरेट करता है। इसके साथ ही इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। माइलेज की बात करें तो ट्राइबर के सभी मैन्युअल वैरिएंट का माइलेज 20 किलामीटर प्रति लीटर तक का है। बता दें, कंपनी ने हाल ही में इसके नए वर्जन को भी पेश किया है।

Datsun Go+: इस सूची की दूसरी गाड़ी डैटसन की Go+ है, जिसे कंपनी ने हाल ही में BS6 इंजन के साथ लांच किया है। नई 7 सीटर Go+ के मैनुअल वैरिएंट की कीमत 4.20 लाख रुपये और ऑटोमेटिक वैरिएंट की कीमत 6.70 लाख रुपये तय की गई है। इस कार में BS6-मानक वाले 1.2 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन प्रयोग किया है। जो कि 77PS की पावर और 104Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन (MT) और (CVT) गियरबॉक्स भी दिया गया है।

Maruti Ertiga: इन गाड़ियों के अलावा Maruti Suzuki की Ertiga भी इस सेगमेंट में मौजूद है। Ertiga चार वेरिएंट्स L, V, Z और Z + में उपलब्ध है, जिनकी कीमत 7.59 लाख रुपये से लेकर 10.13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) है। वहीं इस कार को आप सीएनजी विकल्प के साथ भी खरीद सकते हैं। बीएस 6 एर्टिगा में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता ह, जो 105PS की पावर और 138Nm का टार्क पैदा करता है। इस कार के पेट्रोल इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ​गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

Kia Carnival: दक्षिण कोरिया की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी किआ मोटर्स ने 2020 ऑटो एक्सपो में Mpv Carnival को लॉन्च किया था। किआ कार्निवल को कंपनी ने तीन वैरिएंट Premium, Prestige और Limousine में लॉन्च किया है। यह कार मार्केट में सिंगल इंजन विकल्प 2.2 लीटर की क्षमता वाले VGT डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है, जो कि BS6 मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। ये इंजन 200 PS की पावर और 440 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 8 स्पीड स्पोर्टमैटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स दिया गया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। जनसत्‍ता टेलीग्राम पर भी है, जुड़ने के ल‍िए क्‍ल‍िक करें।