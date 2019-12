Rayvolt X One Electric Bike: भारत में लगातार बढ़ रही इलेक्ट्रिक वाहनों की ऋेणी में अब सिर्फ कार तक सीमित नहीं रह जाएगी। हाल ही में Rayvolt ने एक बाइक तैयार की है, जिसका नाम X One रखा गया है। X One को इंडीगोगो क्राउडफंडिंग कैम्पेन के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें नई-पुरानी तकनीक को जोड़कर वाहन तैयार किया जाता है।

Rayvolt X e-bike की दो खास बाते हैं जो इस बाइक को दूसरो से अलग बनाएंगी। पहला इस e-bike को ऐप कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। जिसमें फेस रिकाग्नाइजेशन और राइडर की सुविधा के लिए वॉयस कंट्रोल का फीचर भी दिया गया है।

बाइक की दूसरी खास बात यह है कि इसमें बैटरी को चार्ज करने के लिए एक अनोखी तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसमें बैटरी खत्म होने पर पैडल को पीछे की तरफ चलाने पर बैटरी अपने आप चार्ज होने लगती है। वहीं बाइक के इस्तेमाल होने वाले सभी वायर्स को फ्रेम के अंदर रखा गया है, जिसे इसका वजन 20 किग्रा के अंदर ही रखा गया है।

Rayvolt X e-bike में 750W की इलेक्ट्रिक मोटर को प्रयोग किया गया है, जिसकी स्पीड 45 km/h और रेंज 75 km तक रखी गई है। बाइक में इस्तेमाल की गई बैटरी को आसानी से निकाल कर चार्ज करने का विकल्प भी दिया गया है , जिसे मात्र 4 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकेगा।

कीमत की बात की जाए तो इस बाइक की कीमत 1.56 लाख से 2.48 लाख के बीच रखी गई है, जो मॉडल के हिसाब से अलग अलग है। वहीं इस बाइक को Rayvolt X अगले साल जून से ​हैंडओवर करेगा।

फिलहाल, Rayvolt X के भारत में लॉन्च होने को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इंडियन मार्केट में बढ़ती इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड से इस बाइक को भारत में आने वाले समय में लॉन्च किया जा सकता है।

