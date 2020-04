कोरोना वायरस बीमारी से इस समय ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया लड़ रही है। भारत में इसे संक्रमित लोगों का आंकड़ा 20 हजार के पार पहुंच चुका है। वर्तमान में सबसे बुरी हालत अमेरि​का की है। अमेरिका में कोविड 19 से लड़ाई में समर्थन देने के लिए पोर्श 911 को 550,000 डॉलर में नीलाम किया गया है। पोर्शे को वहां फंड की समस्या को देखते हुए निलाम किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस कार को कंपनी कई बार अपडेट कर चुकी है। शुरुआत में यह उम्मीद की जा रही थी कि यह कार लगभग 300,000 डॉलर की कीमत हासिल करेगी लेकिन इसकी बोली को 550,000 डॉलर पर बंद किया गया।

बता दें, मोटर 1 की रिपेार्ट के अनुसार कंपनी द्वारा बनाई गई 1,948 इकाइयों में से यह आखिरी कार 911 Speedster बची है। इस कार में 4-लीटर का इंजन मिलता है जो अधिकतम 502 hp की पावर देता है। इसके साथ ही इसमें छह-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यूनिट भी शामिल है। खबरों से पता चलता है कि इस कार की नीलामी में जो भी रकम आई है उसे वर्ल्डवाइड COVID-19 रिकवरी फंड को दी जाएगी। पोर्शे ने इस नीलामी पर अपनी राय रखते हुए कहा एक ट्वीट में कहा, ” कि हमें इस बात पर गर्व है हैं कि हमारे इतिहास का यह टुकड़ा एक महत्वपूर्ण कारण बन सका है।”

दुनिया में स्पोर्टस कार के दीवाने कम नहीं हैं, हालांकि बड़ी संख्या में दुनियाभर के देशो में स्पोर्ट्स कारें उपलब्ध हैं। लेकिन लगातार 5 सालों तक फायरप्रूफ फोर्ड मस्टैंग ने दुनिया में सबसे जयादा बिकने वाली कार का खिताब हासिल ​कर लिया है। फोर्ड मस्टैंग की 2019 में पूरे विश्व में 1 लाख से ज्यादा युनिट सेल की गई हैं और यह कार दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्पोर्ट्स कूप भी साबित हुई है। वहीं यह अमेरिका की पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा बिकने वाली स्पोर्ट्स कार भी है।

We finished the race strong. Thanks to generous bidders, our 911 Speedster auction raised $500,000. Porsche is adding to that for a total donation of $1 million to benefit the @UnitedWay COVID-19 fund. We are honored that this piece of our history could help an important cause.

— Porsche (@Porsche) April 22, 2020