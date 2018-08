राष्ट्रपति ने 37.70 करोड़ की 76 लग्जरी कार और बाइकों पर चलवाया बुलडोजर

राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के निर्देश के तहत फिलीपींस के कागायन प्रांत में 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 37.70 करोड़ रुपए) के करीब 76 लक्जरी कारों और मोटरसाइकिलों पर बुलडोजर चला दिया गया। लग्जरी कारों और बाइकों पर बुलडोजर राष्ट्रपति ने अपनी आंखों के सामने चलवाया। राष्ट्रपति दुर्तेते ने यह कदम देश की क्रिमिनल एक्टिविटी और करप्शन के खिलाफ कड़ी नीतियों के तहत उठाया गया है। जिन गाड़ियों पर बुलडोजर चलाया गया उनमें पोर्शे, लैंबोर्गिनी, मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनियों की कारें और हार्ले डेविडसन की बाइक्स शामिल थीं। इन सभी वाहनों को फिलीपींस में गैरकानूनी तरीके से लाया गया था। इन वाहनों को स्थानीय ऑथरिटीज ने पहले सीज किया था। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ये नष्ट किए गए वाहन उन 800 वाहनों का हिस्सा थे जो देश में गैरकानूनी तरीके से लाये गए थे।

2016 में सत्ता में आने के बाद से ही राष्ट्रपति रोड्रिगो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई के लिए चर्चा में रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि गैरकानूनी तरीके से लाई गईं इन कारों को नष्ट करना जरुरी था। अब दुनिया ने देख लिया है कि हम (फिलीपींस) बिजनेस और निवेश के लिए एक उपयुक्त स्थान है। यह पहली बार नहीं है जब फिलीपींस में लग्जरी कारों को सार्वजनिक तौर पर नष्ट किया गया है। इससे पहले फरवरी में राष्ट्रपति ने ऐसी 30 लग्जरी कारों को नष्ट करने का ऑर्डर दिया था।

Pres. Duterte witnesses the condemnation and public destruction of contraband luxury vehicles and motorbikes at Port Irene in Sta. Ana, Cagayan on July 30, 2018. #TatakNgPagbabago pic.twitter.com/QIDv4Eh2q0

— Presidential Comm (@pcoogov) July 31, 2018