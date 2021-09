Ola Electric ने उठाया बड़ा कदम, EMI पर खरीद सकेंगे Ola S1 और Ola S1 Pro, पढ़ें पूरी डिटेल

इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का है प्लान तो उससे पहले यहां जान लीजिए सिंगल चार्ज में 180 किलोमीटर की रेंज देने वाले Ola S1 and Ola S1 को EMI पर खरीदने के ऑफर की पूरी डिटेल।

देश के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर चुकी Ola Electric ने अपने स्कूटर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसपर ईएमआई स्कीम शुरू की है।

जिसके लिए कंपनी ने देश के कुछ प्रमुख बैंकों के साथ साझेदारी की है। ये बैंक इस ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर पर फाइनेंस सुविधा देंगे।

ओला ने कई प्रमुख बैंक और फाइनेंस कंपनियों के साथ समझौता किया है जिसमें HDFC, ICICI, Kotak Mahindra Prime, Tata Capital, Bank of Baroda, Axis Bank, IDFC First Bank, indusind bank, AU Small Finance Bank, Jan Small Finance Bank and Yes Bank जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।

ओला ने अपने जिन इलेक्ट्रिक स्कूटर Ola S1 और Ola S1 Pro को लॉन्च किया है उनकी बिक्री बिक्री 8 सितंबर से शुरू जाएगी।

ओला इलेक्ट्रिक के मुख्य मार्केटिंग ऑफिसर वरुण दुबे ने इन इलेक्ट्रिक स्कूटर पर शुरू होने जा रही फाइनेंस सुविधा पर कहा कि, हमने सभी प्रमुख बैंक और फाइनेंस कंपनियों के साथ एक करार किया है।

जिसमें से अधिकतर बैंकों के साथ इन स्कूटर की फाइनेंस प्रोसेस को 8 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जल्द ही ये फाइनेंस प्रोसेस सभी बैंकों के साथ शुरू कर दी जाएगी।

इसके साथ ही वरुण दुबे ने कहा कि, ग्राहक जब ऑनलाइन इस स्कूटर को खरीदना शुरू करेंगे तो ये पूरी प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगी। इस प्रक्रिया में लोग अपने बजट को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस के विकल्प चुन सकेंगे।

(ये भी पढ़ें– पेट्रोल पंप का रास्ता भुला देंगे ये टॉप 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिंगल चार्ज में देते हैं 236 km तक की रेंज)

इस ऑनलाइन प्रक्रिया में स्कूटर और फाइनेंस प्रोसेस की पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही इस स्कूटर पर हमारे पास आकर्षक फाइनेंस विकल्प भी हैं जिसमें ग्राहक 2,999 रुपये मंथली ईएमआई पर इसको खरीद सकते हैं।

फाइनेंस ऑफर जानने के बाद अगर आप इस स्कूटर को खरीदना चाहते हैं तो यहां जान लीजिए इस स्कूटर की पूरी डिटेल। ओला इलेक्ट्रिक ने Ola S1 की कीमत 85,099 रुपये और Ola S1 प्रो की कीमत 1.10 लाख रुपये तय की है।

कंपनी द्वारा तय की गई इस कीमत में केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही FAME ।। सब्सिडी और दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही सब्सिडी को शामिल किया गया है।

(ये भी पढ़ें– मात्र 400 रुपये के पेट्रोल में दिल्ली से केदारनाथ पहुंचा देगी ये बाइक, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक पूरी डिटेल)

ओला इलेक्ट्रिक ने अपने इस स्कूटर में 3.9 kWh क्षमता वाला बैटरी पैक दिया है। जिसके साथ दिया गया इलेक्ट्रिक मोटर 8.5 kW का पावर जनरेट कर सकता है।

कंपनी का दावा है कि इस स्कूटर को फुल चार्ज होने में 6 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा सुपर चार्ज का प्रयोग करके इसको मात्र 18 मिनट में 50 प्रतिशत चार्ज किया जा सकता है।

कंपनी ने इस बात का भी दावा किया है कि ये स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने के बाद 180 किलोमीटर से 190 किलोमीटर तक की रेंज देता है।