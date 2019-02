Maruti Suzuki Ignis हैचबैक सेग्मेंट में खासी मशहूर रही है, विशेषकर इसका खास बॉडी डिजाइन लोगों को ज्यादा पसंद आता है। (Photo- Official)

Maruti Suzuki Ignis Launched: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने घरेलु बाजार में अपनी लोकप्रिय हैचबैक कार Maruti Suzuki Ignis का नया रिफ्रैश वर्जन लांच कर दिया है। बेहद ही आकर्षक लुक और दमदार इंजन क्षमता से सजी इस कार की शुरूआती कीमत 4.79 लाख रुपये तय की गई है। वहीं पिछले मॉडल की शुरूआती कीमत 4.67 लाख रुपये थी। कंपनी इस कार को अपने नेक्सा प्रीमियम डीलरशिप के माध्यम से बेचेगी।

हालांकि इस नए Maruti Suzuki Ignis के डिजाइन इत्यादि में कोइ बदलाव नहीं किया है। इस कार में कंपनी ने कुछ नए फीचर्स को जोड़ा है जो कि इसे पिछले मॉडल से अलग करते हैं। इस कार में कंपनी ने रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट, पैसेंजर साइड सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्मार्ट प्ले इन्फोटेंमेंट सिस्टम, स्मॉर्ट प्ले स्टूडियो जैसे फीचर्स को शामिल किया है। ऐसे ही फीचर्स को कंपनी ने अपनी हालिया लांच मारुति वैगनआर में भी शामिल किया था।

इस कार के इंजन और मैकेनिज्म में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस कार में कंपनी ने वही पुराना 1.2 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन प्रयोग किया है जो कि कार को 83 बीएचपी की पॉवर और 113 एनएम का टॉर्क प्रदान करता है। इसके अलावा इस कार में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 5 स्पीड AMT ट्रांसमिशन गियरबॉक्स को भी शामिल किया गया है।

मारुति सुजुकी इग्निस के वैरिएंट और उनकी कीमत:

वैरिएंट कीमत (एक्सशोरुम)



इग्निस सिग्मा – 4.79 लाख रुपये

इग्निस डेल्टा – 5.40 लाख रुपये

इग्निस जेटा – 5.82 लाख रुपये

इग्निस अल्फा – 6.67 लाख रुपये

इग्निस डेल्टा AT – 5.87 लाख रुपये

इग्निस जेटा AT – 6.29 लाख रुपये

इग्निस अल्फा AT – 7.14 लाख रुपये

नई मारुति इग्निस में कुछ नए फीचर्स को शामिल किया गया है जिससे इसकी कीमत में मामूली इजाफा हुआ है। भारतीय बाजार में ये हैचबैक कार मुख्य रूप से फोर्ड फ्रीस्टाइल और महिंद्रा केयूवी100 एनएक्सटी को टक्कर देती है।

