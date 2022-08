New Maruti Suzuki Alto K10 Launched in India Know Complete Details of Price Features Mileage and Specifications – New Maruti Suzuki Alto K10 भारत में लॉन्च, जानें क्या है कीमत, फीचर्स, माइलेज और स्पेसिफिकेशन

Maruti Suzuki ने अपनी पॉपुलर हैचबैक Alto K10 को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। जिसे कंपनी ने 2022 Maruti Suzuki Alto K10 नाम दिया है। कंपनी ने इस कार के डिजाइन से लेकर इंजन और फीचर्स तक को पूरी तरह अपडेट किया है। साथ ही कंपनी का दावा है कि ये नई ऑल्टो के10 पुरानी वाली कार से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा माइलेज वाली कार है।

न्यू मारुति सुजुकी ऑल्टो के10 को कंपनी ने छह वेरिएंट के साथ लॉन्च किया है इसमें चार मैनुअल और दो ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाले हैं। इसमें पहला वेरिएंट STD, दूसरा वेरिएंट LXI, तीसरा वेरिएंट VXI और चौथा वेरिएंट VXI+ है।

New Maruti Suzuki Alto K10 Price

मारुति सुजुकी ने इस न्यू ऑल्टो के10 को 3,99,000 रुपये की शुरुआती कीमत (एक्स शोरूम, दिल्ली) के साथ लॉन्च किया है इसके टॉप वेरिएंट की शुरुआती कीमत 5,83,500 रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) रखी गई है।

New Maruti Suzuki Alto K10 Engine and Transmission

न्यू मारुति ऑल्टो के10 में कंपनी ने के सीरीज वाला 800 सीसी का तीन सिलेंडर वाला इंजन दिया है। यह इंजन 65 बीएचपी की पावर और 89 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ कंपनी ने मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प दिया है।

New Maruti Suzuki Alto K10 Features

फीचर्स की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी वाला 7 इंच का स्मार्टप्ले इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नेविगेशन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, चार स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉयस कंट्रोल फीचर्स को दिया गया है।

New Maruti Suzuki Alto K10 Safety Features

मारुति सुजुकी ने इस बार सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए न्यू ऑल्टो के10 को बनाया है जिसमें फ्रंट सीट पर डुअल एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, हाई स्पीड अलर्ट, प्री टेंशनर्स के साथ सीट बेल्ट जैसे 15 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स को दिया गया है।

New Maruti Suzuki Alto K10 Mileage

न्यू मारुति ऑल्टो के10 2022 की माइलेज को लेकर कंपनी का दावा है कि ये 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन वाली ये कार 24.9 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है।

