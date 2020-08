New Mahindra Thar VS Old Thar: देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने घरेलू बाजार में बीते कल यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी नई एसयूवी Mahindra Thar के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल को पेश किया है। बेहद ही आकर्षक लुक और दमदार इंजन क्षमता से सजी इस SUV में कंपनी ने कई बड़े बदलाव किए हैं जो कि इसे पिछले मॉडल के मुकाबले ज्यादा बेहतर बनाते हैं। तो आइये विस्तार से जानते हैं नए और पुराने मॉडल में क्या है खास अंतर –

एक्सटीरियर और डिजाइन: कंपनी ने नई Mahindra Thar में सबसे बड़ा बदलाव इसके एक्सटीरियर और डिजाइन में किया है। इसमें सर्कूलर हेडलाइट्स के साथ 7 स्लॉट ग्रिल, चंकी व्हील्स और बॉक्सी टेल लाइट दिया गया है। यह नई एसयूवी काफी हद तक Jeep Wrangler की याद दिलाता है, इसका ज्यादातर हिस्सा उससे ही मेल खाता है। सबसे खास बात ये है कि नई 2020 Mahindra Thar को नए लैडर फ्रेम चेचिस पर तैयार किया गया है और इसमें न सस्पेंशन भी दिया गया है। हालांकि इसका प्रोफाइल पिछले मॉडल जैसा ही है लेकिन इसका ओवरऑल डिजाइन काफी अलग है। इसमें 18 इंच का ब्लैक एलॉय व्हील भी दिया गया है, हालांकि इसके बेस वैरिएंट में कंपनी ने 16 इंच का एलॉय व्हील प्रयोग किया है।

इंटीरियर: नई Mahindra Thar के इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव इसकी सीटिंग पोजिशन में देखने को मिला है। इसमें कंपनी ने फ्रंट फेसिंग सीट्स दिए हैं, और पीछे की पंक्ति की सीट को फोल्ड भी किया जा सकता है। जिससे आपको पर्याप्त बूट स्पेस भी मिलता है। जो कि पिछले मॉडल में साइड फेसिंग था। इसके भीतर 7.0 इंच का ट्च स्क्रीन इन्फोटेंमेंट सिस्टम दिया गया है जिसे एप्पल कार प्ले और एंड्राएड ऑटो से कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावां रूफ माउंटेड वेदर रेजिस्टेंट स्पीकर के साथ ही मल्टी इन्फो डिस्प्ले भी दिया गया है। इसके फलोर पर रबर दिया गया है, जिसे धुला जा सकता है। यानी कि आपको इंटीरियर के गंदा होने की भी चिंता नहीं रहेगी।

फीचर्स: नई Mahindra Thar कई शानदार फीचर्स से लबरेज है, कंपनी ने इस एसयूवी में सेफ्ट फीचर्स के तौर पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), Isofix चाइल्ड सीट माउंट्स, हिल स्टार्ट, ESP के साथ ही थ्री प्वाइंट सीट बेल्ट्स दिए गए हैं। यह सीट बेल्ट सभी चार पैसेंजर के लिए दिए गए हैं, जो कि आपके ऑफरोडिंग एक्सपेरिएंस को आरामदायक और सुरक्षित बनाते हैं। केबिन के भीतर कंपनी ने 7 इंच का ट्चस्क्रीन इन्फोटेंमेंट डिस्प्ले दिया है, जो कि पिछले मॉडल में नहीं था। इसके अलावां पावर विंडो, 12 V का पावर सॉकेट, रिमोट लॉकिंग, सेंट्रल लॉकिंग, डुअल फ्रंट एयरबैग जैसे फीचर्स इस एसयूवी को और भी बेहतर बनाते हैं।

इंजन: नई Mahindra Thar अब दो इंजन विकल्पों के साथ बाजार में उपलब्ध होगी, जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों ही शामिल हैं। इसके पेट्रोल वर्जन में कंपनी ने 2.0-लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया है। जो कि 152hp की दमदार पावर और 320Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स बतौर स्टैंडर्ड और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स को विकल्प के तौर पर रखा गया है। वहीं इसके डीजल वर्जन में कंपनी ने 2.2-लीटर की क्षमता का कंपनी का पारंपरिक mHawk डीजल इंजन का प्रयोग किया है जो कि 132hp की पावर और 300Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है।

पिछले मॉडल में कंपनी ने 2.5 लीटर की क्षमता का फोर सिलिंडर युक्त इंजन का प्रयोग किया था, जो कि 103 bhp की दमदार पावर और 247 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यानी की पावर के मामले में नई एसयूवी और भी दमदार हो गई है। इसके अलावां इसके दो अलग अलग इंजन विकल्प ग्राहकों को कई वैरिएंट चुनने में मदद करते हैं। पिछले मॉडल में केवल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स ही दिया गया था।

क्या होगी कीमत: हालांकि लांच से पहले नई Mahindra Thar की कीमत के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन जानकारों का मानना है कि कंपनी इस एसयूवी को 10 लाख रुपये की कीमत में लांच कर सकती है। इस एसयूवी को आगामी 2 अक्टूबर को बाजार में लांच किया जाएगा। इसमें फोर व्हील ड्राइव सिस्टम को बतौर स्टैंडर्ड रखा गया है जो कि सभी वैरिएंट्स में उपलब्ध है। इसके अलावां इसमें दिया गया इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम (ESP) ड्राइविंग एक्सपेरिएंस को और भी बेहतर बनाता है।

