Hero Splendor plus BS6 में कंपनी ने इंजन के अलावा ग्रॉफिक्स में भी बदलाव किया है।

New Hero Splendor plus BS6 Price & Features: दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने बाजार में अपनी नई मोटरसाइकिल Splendor Plus को BS6 इंजन के साथ अपडेट कर लांच किया है। नई BS6 Hero Splendor को कंपनी ने कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसके चलते बाइक की कीमत के साथ ही इसके माइलेज और परफॉर्मेंस में भी इजाफा देखने को मिला है।

कंपनी ने इस बाइक को तीन अलग अलग वैरिएंट में लांच किया है। इस बाइक के एलॉय व्हील के साथ किक स्टार्ट वैरिएंट की कीमत 59,600 रुपये, एलॉय व्हील के साथ सेल्फ स्टार्ट वैरिएंट की कीमत 61,900 रुपये और टॉप मॉडल i3S वैरिएंट की कीमत 63,110 रुपये तय की गई है। पिछले BS4 मॉडल की तुलना में बाइक की कीमत में तकरीबन 7 हजार रुपये तक का इजाफा हुआ है।

Hero Splendor Plus BS6 में कंपनी ने 100cc की क्षमता का इंजन प्रयोग किया है जो कि, 7.91bhp की पावर और 8.05Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। हालांकि इसका पावर आउटपुट पिछले इंजन के मुकाबले तकरीबन 1.3bhp तक कम हो गया है। 4 स्पीड गियरबॉक्स से लैस इस बाइक को कंपनी ने नए पेंट स्कीम के साथ पेश किया है। इसके फ्यूल टैंक पर पारंपरिक डिजाइन को ध्यान में रखते हुए नए ग्रॉफिक्स का प्रयोग किया गया है।

इसके अलावा इस बाइक में कंपनी ने फ्यूल इंजेक्शन तकनीक का प्रयोग किया जो कि इसे पिछले कार्ब्युरेटर मॉडल से बेहतर बनाता है। हालांकि अभी इसके माइलेज के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन कंपनी ने अपनी हालिया लांच Hero Maestro और Destini के नए BS6 मॉडल के लांच के दौरान कहा था कि ये स्कूटर 11 प्रतिशत तक ज्यादा माइलेज प्रदान करेंगे। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि नई Splendor Plus BS6 का माइलेज भी बढ़ेगा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App