नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद देश भर में ट्रैफिक पुलिस धडल्ले से नियमों का उलंघन करने वालों का चालान काट रही है। अब तक देश भर में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर भारी चालान काटे गए हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से सामने आया है जहां पर हेलमेट न पहनने पर एक बाइक चालक का चालान ट्रैफिक पुलिस ने काट दिया। जिसके बाद गुस्साए युवक ने पुलिस के सामने ही सड़क पर अपनी बाइक को तोड़ना शुरु कर दिया।

बताया जा रहा है कि ये मामला मेरठ जिले का है, हालां​कि सटीक लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये युवक बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था, इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस उसे रोकती है और उसका चालान काटती है।

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चालान कटने पर युवक नाराज हो जाता है और पुलिस के सामने ही अपनी बाइक को जमीन पर पटकने लगता है। इतना ही नहीं वो बाइक की बैक लाइट को भी तोड़ने की कोशिश करता है। युवक की इस हरकत पर आस पास लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है, इसी दौरान किसी ने ये वीडियो भी बनाया है।

Agitated over traffic challan, a biker in UP’s Meerut took out his anger on his motorcycle. He later sat on the fallen bike and started crying as traffic cops stood and watched the entire drama unfolding on a busy street in the city. @Uppolice pic.twitter.com/lZ8TfQYUWt

