MG Hector Plus : ब्रिटिश की वाहन निर्माता कंपनी एमजी मोटर्स ने भारत में अपनी पहली एसयूवी हेक्टर को ​बीते वर्ष लॉन्च किया था, जिसके कंपनी ने 6 सीटर वर्जन से 2020 Auto Expo में पर्दा उठा दिया है। 6 सीटर हेक्टर का नाम Hector Plus रखा गया है। Hector Plus लुक्स में वर्तमान हेक्टर की तरह ही दिखाई देता है। जिसमें बीफियर एलईडी डीआरएलएस के साथ फ्रंट हैंडलैंम्प, और ग्रिल दिखाई दे रही है। हालांकि Hector Plus के रियर प्रोफसइल टेल लैंप और रियर बम्पर का दोबारा से डिजाइन किया है। वहीं 6 सीटर होने के कारण इस कार का डायमेंशन पहले के मुकाबले बढ़ गया है।

MG Hector Plus कैप्टन सीट लेआउट के साथ अधिक प्रीमियम तीन-पंक्ति वाली एसयूवी के रूप में आएगा। जिसमें 10.4 इंच की वर्टिकल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वर्तमान हेक्टर के समान फीचर लिस्ट दी गई है। बता दे, हेक्टर में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरमिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, 360 अराउंड व्यू कैमरा और 6 एयरबैग की सुविधा मिलती है। वहीं Hector Plus के साथ तीसरी पंक्ति में एसी वेंट और एक यूएसबी चार्ज पोर्ट भी मिलता है।

Hector Plus में हेक्टर के समान ही 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 143PS की पावर और 250Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ ही इस कार में Fiat-sourced 2.0-लीटर डीजल इंजन का भी विकल्प मिलता है, जो 170PS की पावर और 350Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। दोनों इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल स्टैंडर्ड रखा गया है। वहीं पेट्रोल इंजन में 6-स्पीड डीसीटी का भी विकल्प मिलता है।

एमजी मोटर्स Hector Plus को जुलाई 2020 से भारत में ब्रिकी के लिए उपलब्ध कर सकता है। जिसकी कीमत मौजूदा मॉडल के मुकाबले करीब 1 लाख ज्यादा होने की उम्मीद है। बता दें, वर्तमान में हेक्टर की कीमत 12.73 लाख रुपये से लेकर 17.43 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई हैं। इसके अलावा ​एमजी 2020 की अंतिम तिमाही तक हेक्टर प्लस का 7-सीटर संस्करण भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। जो भारत में लॉन्च होने पर टाटा की अपकमिंग कार ग्रेविटास, 2020 महिंद्रा एक्सयूवी 500 और नई एक्सयूवी 500 को टक्कर देगा।

