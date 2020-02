MG Hector Plus : ब्रिटिश वाहन निर्मात कंपनी एमजी मोटर्स ने Hector के 6 सीटर वर्जन से 2020 Auto Expo में पर्दा उठा दिया है। जिसका नाम Hector Plus रखा गया है। Hector Plus लुक्स में वर्तमान हेक्टर की तरह ही दिखाई देता है। हालांकि Hector Plus की प्रोफाइल में कुछ बदलाव किए गए है, जो इसे पहले से बेहतर बनाते हैं। आइए आपको बताते हैं नई कार में मिलने वाले बदलवों की पूरी डिटेल:

डायमेंशन : Hector Plus वर्तमान मॉडल की लंबाई को छोड़कर बाकी पूरी तरह डायमेंशन में स्टैंडर्ड मॉडल के मानक ही साझा करता है। बता दें, हेक्टर प्लस की लंबाई 4,695 मिमी है, जो मौजूदा हेक्टर की तुलना में 40mm अधिक है। जबकि इसकी ऊंचाई और चौड़ाई में ​कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है। इसकी ऊंचाई 1,760mm और चौड़ाई 1,835mm है।

एक्सटीरियर अपडेट: हेक्टर प्लस की स्टाइलिंग में कुछ बदलाव किए गए है, जो इसे वर्तमान मॉडल से अलग बनाती हैं। इनमें डीप एलईडी डीआरएल, ऑल-ब्लैक ग्रिल, दोबारा से डिजाइन किया गया फ्रंट-बम्पर और हेडलाइट दी गई हैं। इसके साथ ही इसके फॉग-लैंप क्लस्टर में नया डिजाइन, नई टेल लाइट्स, नया रियर बम्पर मिलता है।

इंटीरियर: MG Hector Plus कैप्टन सीट लेआउट के साथ अधिक प्रीमियम तीन-पंक्ति वाली एसयूवी के रूप में आएगा। हेक्टर प्लस के केबिन में 10.4 इंच के पोर्ट्रेट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ इसमें भी मामूली बदलाव देखने को मिलेंगे। बता दें, हेक्टर प्लस के टॉप-स्पेक वैरिएंट में स्टैंडर्ड हेक्टर की तरह ही पैनोरमिक सनरूफ और MG की कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी की सुविधा दी जाएगी।

इंजन विकल्प: हेक्टर प्लस को पॉवर देने के लिए BS6 कंम्पलाइंट पेट्रोल और डीजल का प्रयोग किया जाएगा। जिसमें 2.0-लीटर डीजल इंजन जो 170hp की पावर और 350Nm का टॉर्क जेनरेट करेगा और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन जो 143hp की पावर और 250Nm का टॉर्क जेनरेट करेगा शामिल होंगे। इन इंजन के अलावा हेक्टर प्लस में 1.5-लीटर पेट्रोल यूनिट के साथ माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम का विकल्प भरी दिया जाएगा। वर्तमान में तीनो इंजन के साथ कंपनी 6-स्पीड मैनुअल का विकल्प देती है, जबकि पेट्रोल मॉडल में विकल्प के रूप में 7-स्पीड ड्यूल-क्लच AMT भी मिलता है।

क्या हेगी कीमत: Hector Plus की कीमत को लेकर अभी काई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि एमजी मोटर इंडिया इसे 2020 की दूसरी छमाही में आधिकारिक तौर पर ब्रिकी के लिए लॉन्च करेगी। जिसकी कीमत मौजूदा मॉडल के मुकाबले करीब 1 लाख ज्यादा होने की उम्मीद है। बता दें, वर्तमान में हेक्टर की कीमत 12.73 लाख रुपये से लेकर 17.43 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App