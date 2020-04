Upcoming Cars of MG Motors: चीन के SAIC मोटर कॉर्पोरेशन स्वामित्व वाले ब्रिटिश वाहन निर्माता कंपनी एमजी मोटर्स ने बीते वर्ष हेक्टर एसयूवी के साथ भारत में एंट्री की ​थी। कंपनी की पहली कार को भारतीय बाजार में लोगों ने जमकर खरीदा। जिसके बाद इस साल के शुरुआत में एमजी ने ZS इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च किया। फिलहाल कंपनी भारत में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए नए सेगमेंट में प्रवेश करने की योजना बना रही है। आइए बताते हैं कि आने वाले महीनों में एमजी की कौन-कौन सी गाड़ियां भारत में लॉन्च की जाएंगी।

MG ZS Petrol: कंपनी अपनी फुली इलेक्ट्रिक कार ZS के पेट्रोल वर्जन को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार एमजी जेडएस पेट्रोल कंपनी के लिए कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। यह कार पेट्रोल वर्जन में पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और एक 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ आती है। कीमत की बात करें तो भारत में लॉन्च होने के बाद इस कार की कीमत 10 लाख के आस पास हो सकती है।

Hector Plus: एमजी भारत में अपनी सफल एसयूवी हेक्टर के तीन रॉ वाले 6 सीटर वर्जन को भी लॉन्च करेगी। फिलहाल कोरोनो वायरस लॉकडाउन के कारण कार की लांचिंग तारीख को जून तक के लिए टाल दिया गया है। Hectro Plus को पॉवर देने के लिए BS6 कंम्पलाइंट पेट्रोल और डीजल का प्रयोग किया जाएगा। जिसमें 2.0-लीटर डीजल इंजन और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल होंगे। इन इंजन के अलावा हेक्टर प्लस में 1.5-लीटर पेट्रोल यूनिट के साथ 48V माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम का विकल्प भी दिया जाएगा। Hector Plus की कीमत 15 से 20 लाख के बीच रखी जाएगी।

MG Small SUV: MG कारों की हमारी सूची में अगला नाम सब-4-मीटर एसयूवी का है, जिसे 2021 की पहली छमाही में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। यह नई कार भारत में सीधे तौर पर Hyundai Venue, Maruti Vitara Brezza, Mahindra XUV300, Ford EcoSport, Tata Nexon और आने वाली Kia Sonet को टक्कर देगी। बता दें, यह नई कार Baojun 510 SUV एसयूवी पर आधारित होगी जिसे भारत में कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को पेट्रोल और डीजल ईंधन विकल्पों के साथ पेश किए जाने की संभावना है। जिसकी कीमत 7 से 10 लाख के बीच हो सकती है।

MG Gloster: कंपनी भारत में अपने फ्लैगशिप मॉडल के तौर पर Gloster को लॉन्च करेगी। इस कार की लंबाई 5 मीटर से अधिक होगी। बता दें, एमजी की यह कार चीन में बेची जाने वाली Maxus D90 SUV का रिबैज वर्जन होगा। MG Gloster SUV में नए 2.0 लीटर टर्बो डीजल इंजन का प्रयोग किया जाएगा। जो 218bhp की पावर और 480Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम होगा। इस इंजन के साथ मैन्युअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी देगी। एमजी भारत में Gloster को इस साल के अंत तक लॉन्च कर सकती है, जिसकी कीमत 40 लाख रुपये से ज्यादा होने की उम्मीद है।

