MG Hector Plus को 2020 ऑटो एक्सपो में भी पेश किया गया था

MG Hector Plus Bookings Open: ब्रिटिश की वाहन निर्माता कंपनी MG Motor भारत में जल्द अपनी एसयूवी Hector Plus को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी की भारत में Hector और ZS EV के बाद यह तीसरी कार होगी। बता दें, हेक्टर प्लस मौजूदा हेक्टर का 6 सीटर मॉडल होगा। जिसमें कुछ अपडेट दिए जाएंगे। अगर आप Hector Plus कार को बुक करना चाहते हैं तो कंपनी ने इसके लिए अधिकारिक तौर महज 50,000 रुपये से बुकिंग शुरू कर दी हैं।

हेक्टर प्लस एमजी की इस साल दूसरी लॉन्च है। इस कार में दोबारा से डिज़ाइन किया गया फ्रंट क्रोम ग्रिल, एलईडी डीआरएल, फ्लोटिंग टर्न इंडीकेटर, एलईडी हेड लाइट और टेल लाइट के साथ-साथ एलईडी फ्रंट और रियर फॉग लैंप भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें स्मार्ट डुअल-टोन एलॉय व्हील के साथ कैबिन को 6 सीटर के हिसाब से काफी स्पेशियस बनाया गया है।

Hectro Plus को पॉवर देने के लिए BS6 कंम्पलाइंट पेट्रोल और डीजल का प्रयोग किया जाएगा। जिसमें 2.0-लीटर डीजल इंजन जो 170hp की पावर और 350Nm का टॉर्क जेनरेट करेगा और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन जो 143hp की पावर और 250Nm का टॉर्क जेनरेट करेगा शामिल होंगे। इन इंजन के अलावा हेक्टर प्लस में 1.5-लीटर पेट्रोल यूनिट के साथ 48V माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम का विकल्प भी दिया जाएगा। वर्तमान में तीनो इंजन के साथ कंपनी 6-स्पीड मैनुअल का विकल्प देती है, जबकि पेट्रोल मॉडल में विकल्प के रूप में 7-स्पीड ड्यूल-क्लच AMT भी मिलता है। उम्मीद है नए मॉडल में समान ही गियरबॉक्स का विकल्प दिया जाएगा।

हालांकि लॉन्च से पहले इस कार की कीमत के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि Hector Plus भारत में लॉन्च होने के बाद अपकमिंग Tata Gravitas और सेकेंड जेन Mahindra XUV500 को टक्कर देगी। वहीं अगर वर्तमान हेक्टर की कीमत की बात करें तो यह 12.73 लाख रुपये से लेकर 17.43 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई हैं। माना जा रहा है, कि हेक्टर प्लस की कीमत इस मॉडल से करीब 1 लाख रुपये ज्यादा होगी।

